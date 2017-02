TPO - Ông Võ Thành Nhiệm, Chủ tịch CLB Long An hôm nay (20/2) đã tuyên bố từ chức sau vụ việc tai tiếng của đội nhà trên sân vận động Thống Nhất.

Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm quyết định xin từ chức. Ảnh: Người lao động

Trước đó, phía CLB Long An thông báo đã đình chỉ thi đấu 3 trận đối với thủ thành Minh Nhựt. Thủ môn 31 tuổi đã không bắt bóng trong 3 bàn thua cuối của Long An trước CLB Tp Hồ Chí Minh, bao gồm quả phạt đền do Victor thực hiện, sau quyết định phạt penalty của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, phút 81.Trong ngày hôm nay, ông Nhiệm đã gửi đơn từ chức lên HĐQT Công ty cổ phần bóng đá Long An. Quyết định đối với ông Nhiệm dự kiến có thể được chính thức đưa ra vào ngày mai, 21/2. Giải thích về những cáo buộc nhằm vào trọng tài Nguyễn Trọng Thư sau trận đấu trên, ông Nhiệm cho biết đã “nóng nảy”, không giữ được bình tĩnh.

Trả lời Tiền Phong chiều nay 20/2, một quan chức LĐBĐVN (VFF) cho biết, Ban Kỷ luật VFF đã họp để xử lý vụ việc của CLB Long An. Tuy nhiên do cần nghiên cứu kỹ các hồ sơ liên quan, án phạt chỉ được đưa ra vào ngày mai. “Chúng tôi xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên việc xử lý kỷ luật vì vậy cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đủ nghiêm minh nhưng phải đảm bảo đúng người, đúng tội”-quan chức trên cho hay.

Ông Võ Thành Nhiệm, Chủ tịch CLB Long An, là em trai của Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng. Trong số các ông bầu của bóng đá Việt Nam, ông Thắng là một trong số ít nhận được nhiều tình cảm từ phía người hâm mộ. Long An trong quá khứ là một trong những đội bóng mạnh, từng vô địch V.League, đóng góp nhiều cho ĐTQG. Ngay sau vụ việc trên sân Thống Nhất, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết, sẽ xử lý nghiêm vi phạm của đội bóng cũ, không vị tình riêng.