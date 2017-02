TPO - Ngày 20/2, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết, đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc của CLB Long An trên sân vận động Thống Nhất.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và bầu Đức.

Do phản đối quyết định thổi phạt penalty cho CLB TP.HCM ở phút 81, các cầu thủ Long An đã phản ứng bằng cách… đứng im cho đội khách ghi bàn, và thua chung cuộc 2-5. Thủ môn Minh Nhựt của Long An thậm chí không bắt bóng trong cả 3 bàn thua cuối cùng.

Vụ việc gây ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông trong nước, và được cả báo chí quốc tế đăng tải. Trả lời Tiền Phong ngày 20/2, Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam. Theo ông Lê Hùng Dũng, phản ứng của CLB Long An là thiếu chuyên nghiệp, đi ngược với tinh thần thể thao cao thượng, không tôn trọng khán giả.

“Sai đúng của trọng tài trong quyết định trên chưa bàn tới, bởi việc trọng tài sai ở đâu cũng có. Nhưng phản ứng của Long An là rất khó chấp nhận. VFF đã yêu cầu BTC giải có báo cáo gửi Ban kỷ luật để xử lý nghiêm theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp”-ông Lê Hùng Dũng cho biết.

Được biết trong sáng nay, BTC giải đang gấp rút làm việc để hoàn thiện hồ sơ, chuyển tới Ban kỷ luật. Dự kiến 11h ngày hôm nay, Ban kỷ luật VFF sẽ họp để đưa ra quyết định xử lý kỷ luật đối với CLB Long An.

Trao đổi với Tiền Phong, TGĐ VPF Cao Văn Chóng cũng chung quan điểm, cần xử lý nghiêm khắc sai phạm của CLB Long An. “Cá nhân tôi buồn vì cách phản ứng của CLB thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khán giả cũng như BTC. Vụ việc theo tôi đã gây hậu quả lớn, nên cá nhân nào vi phạm sẽ phải bị kỷ luật”-ông Chóng cho biết.

Theo ông Chóng, HĐQT VPF cũng đã có chỉ đạo BTC giải và các bộ phận có liên quan vào cuộc để sớm đưa ra kết luận.