Chỉ ít giờ sau khi xảy ra sự cố trên sân Thống Nhất, mà bản thân đội Long An là những người thiếu tích cực trong thi đấu, đội bóng miền Tây Nam bộ đã ra quyết định nội bộ đầu tiên, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Thủ môn Minh Nhựt tạm thời bị CLB Long An đình chỉ 3 trận, vì hành động quay lưng về phía quả phạt đền.

Sự cố diễn ra từ phút 81, trận CLB TPHCM – Long An trên sân Thống Nhất chiều 19/2. Cho rằng trọng tài Trọng Thư thổi ép mình trong tình huống cho CLB TPHCM hưởng phạt đền, đội Long An lao vào sân tranh cãi dữ dội với vị trọng tài này, khiến trận đấu bị gián đoạn hơn 5 phút.Sau đó, khi quay trở lại sân, các cầu thủ Long An không tranh chấp, gần như bỏ trống khung thành cho CLB TPHCM dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng, qua đó ấn định chiến thắng 5-2. Còn thủ môn Minh Nhựt của đội bóng miền Tây Nam bộ có hành động quay lưng về phía quả phạt đền do Victor bên phía CLB TPHCM thực hiện.Cho đến trưa 20/2, ít giờ sau khi xảy ra sự cố, phía CLB bóng đá Long An tuyên bố họ sẽ đình chỉ thi đấu thủ môn Minh Nhựt 3 trận, vì những hành vi nêu trên. Trong khoảng thời gian 3 vòng đấu sắp tới của đội Long An tại V-League, thủ môn Minh Nhựt sẽ tạm thời không được hưởng mọi chế độ của CLB bóng đá Long An.Chủ tịch CLB Long An, ông Võ Thành Nhiệm cho biết: “Với cương vị là người điều hành đội bóng, tôi đề xuất hình phạt cao nhất từ phía CLB, trong thẩm quyền của tôi, về những sai phạm do thủ môn này gây ra. Còn những hình phạt nặng hơn, nếu có, sẽ do Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá quyết định. Thậm chí, không loại trừ khả năng thủ môn Minh Nhựt còn bị HĐQT xử lý với mức cao hơn: Đình chỉ 5 – 7 trận, hay cắt luôn hợp đồng”.“Tôi khẳng định Ban lãnh đạo CLB và BHL đội bóng không hề có chủ trương kêu gọi các cầu thủ dừng thi đấu, không kêu gọi thủ môn Minh Nhựt bỏ khung thành. Chúng tôi phản ứng là do bức xúc, để đánh động rằng trọng tài sai, chứ không chủ trương phản ứng để bỏ trận đấu” – ông Võ Thành Nhiệm nói thêm.Kỷ luật nội bộ cầu thủ của mình vì những trò lố trên sân, nhưng chủ tịch CLB bóng đá Long An bảo lưu quan điểm về cách điều hành của trọng tài Nguyễn Trọng Thư: “Tình huống phạt đền đầu tiên pha sút bóng quá gần, nên cầu thủ của Long An không thể tránh. Bóng chạm tay, nhưng tay khép sát người, thế mà trọng tài vẫn thổi phạt đền”.“Cứ cho rằng quả đấy là lỗi nhận định, nhưng tình huống phạt đền thứ 2 ở phút 80 thì băng ghi hình quay rõ ràng rồi. Dyachenko của CLB TPHCM lao vào sau, va chạm với cầu thủ của chúng tôi, bóng đá vượt qua tầm khống chế của anh ấy, thế mà vẫn có phạt đền” – vẫn là lời ông Nhiệm nói thêm.Phản ứng trọng tài, chủ động xử lý nội bộ cầu thủ, phía CLB Long An cũng xin lỗi người hâm mộ, chủ tịch CLB Võ Thành Nhiêm nói: “Tôi hiểu cảm giác của các cầu thủ, khi nỗ lực suốt cả trận của họ bị rũ bỏ bởi những quyết định của trọng tài. Nhưng chúng tôi có lỗi khi phản ứng như thế. Cho dù trọng tài có sai thì chúng tôi vẫn có lỗi với phản ứng vừa rồi”.“Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ, trong lúc bức xúc đã không giữ được bình tĩnh. Chúng tôi xin nhấn mạnh là đội bóng không có chủ trương không thi đấu tiếp, không hề chỉ đạo thủ môn diễn trò trên sân” – ông Nhiệm cho hay.