TPO - Cựu đội trưởng tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Minh Phương sẽ trở lại CLB Long An- đội bóng anh từng gắn bó trong sự nghiệp thi đấu, để đảm nhiệm vai trò HLV, thay thế nhà cầm quân Ngô Quang Sang đang thụ án kỷ luật.

Minh Phương "tái hợp" CLB Long An trong vai trò tân thuyền trưởng

Trước đó, nhiều nguồn tin chưa xác tín cho biết, CLB Long An đang có ý định mời cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto trở lại dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, tin đồn đã lập tức dập tắt sau khi lãnh đạo CLB Bình Phước hôm nay lên tiếng xác nhận, cựu đội trưởng tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Minh Phương- giữ cương vị giám đốc kỹ thuật CLB Bình Phước (đang thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia) sẽ chia tay đội bóng này, mở đường về dẫn dắt CLB Long An. Theo kế hoạch, HLV Minh Phương sẽ ký hợp đồng với CLB Long An vào chiều mai (24/2).

Minh Phương là tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam, từng khoác áo Long An (tiền thân là Đồng Tâm Long An) giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2010. Anh đã cùng đội bóng miền Tây hai lần giành chức vô địch V-League các năm 2005 và 2006. Ngoài ra, Minh Phương còn mang băng đội trưởng tuyển quốc gia Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2008.

Sau màn "hài kịch" trên sân Thống Nhất hôm 19/2, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nền bóng đá nước nhà, CLB Long An đã chịu án phạt nặng từ Ban Kỷ luật VFF. Theo đó, đội bóng miền Tây bị phạt 100 triệu đồng. Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm và HLV trưởng Ngô Quang Sang đều bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 36 tháng, lần lượt bị phạt tiền 20 triệu đồng và 15 triệu đồng. Thủ thành Minh Nhựt và hậu vệ đội trưởng Huỳnh Quang Thanh bị cấm thi đấu 2 năm. Minh Nhựt bị nộp phạt 10 triệu đồng trong khi Quang Thanh do vai trò xúi giục, chịu án phạt tiền cao hơn là 15 triệu đồng. Giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San cũng xin nghỉ vì "bê bối" của đội nhà.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự, BLĐ CLB Long An đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Môn- một thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bóng đá Long An- làm quyền Chủ tịch CLB tạm thời cho đến hết lượt đi V-League 2017. Ông Nguyễn Môn sau đó đã chỉ định HLV Phó Phan Văn Giàu là HLV tạm thời và cầu thủ Nguyễn Tài Lộc là đội trưởng CLB Long An.