Với 9 trận thua liên tiếp ở mùa giải 2017, Long An đang là tân “kỷ lục gia” buồn của V.League. Một kỷ lục chẳng đội bóng nào muốn thiết lập!

Nỗi thất vọng của HLV Minh Phương sau trận thua trên sân Thống Nhất. Ảnh: Quốc An

Có vẻ sân Thống Nhất không hợp “phong thuỷ”, nên 2 chuyến làm khách ở đây, Long An đều thua đậm và gặp những sự cố… khó hiểu.Trong cuộc đối đầu với chủ nhà Sài Gòn FC hôm qua, Long An đã có cơ hội làm nên chuyện khi Sài Gòn FC thi đấu “chấp Tây” do 2 ngoại binh không thể ra sân vì chưa đầy đủ giấy tờ. Phút thứ 12, đội khách lại có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng quả phạt đền 11m, nhưng Apollon lại sút hỏng. Không tận dụng được lợi thế, phút 41, Long An chỉ còn chơi với 10 người khi ngoại binh Oseni nhận thẻ đỏ trực tiếp!Sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Minh Phương than thở: “Đây là một trận đấu rất không may mắn của chúng tôi. Nếu Apollon có thể mở tỷ số ở quả phạt 11m, thế trận có lẽ đã khác. Ngoài ra, việc mất Oseni càng khiến tinh thần các cầu thủ rệu rã và thua nhanh 3 bàn chỉ trong 4 phút”.Thua 0-4 trước Sài Gòn FC, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã có trận thua thứ 9 liên tiếp. Với con số này, đội bóng miền Tây Nam Bộ đã thiết lập một kỷ lục mới, nhưng rất buồn của V.League. Trước đó, CLB Nam Định nắm “kỷ lục” với 8 trận thua liên tiếp ở giai đoạn 2 V.League 2010. Sau đó, đội bóng thành Nam đã bị rớt hạng khi xếp chót bảng tổng sắp với 12 điểm.Ngoài trận thua này, Long An còn đang gặp khó khi chỉ còn đá với 1 ngoại binh ở 2 vòng đấu tới, trong lúc đối thủ của họ đều là những cái tên dữ dằn: Than Quảng Ninh và Quảng Nam.