Còi vàng Dương Mạnh Hùng: Cựu trọng tài xuất sắc nhất Việt Nam sau khi xem trận Long An 0-3 HAGL... đã cho rằng chẳng hiểu trọng tài hiện nay thiếu tự tin hay kém về chuyên môn...

Còi vàng Dương Mạnh Hùng.

Ở trận Long An vs HAGL, trọng tài Trần Đình Thịnh mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng gây ức chế cho đội bóng phố Núi! Cụ thể, phút thứ 7, Tấn Tài để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm địa nhưng trọng tài này xua tay bỏ qua, mặc dù tình huống xảy ra ngay trước mắt nên ông có góc quan sát rất rõ.

Tương tự, phút 52, Thanh Cường cũng để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa đội nhà, nhưng vị vua áo đen vẫn im tiếng còi! Ngoài hai tình huống kể trên, Vũ Em thúc cùi chỏ vào mặt A Hoàng ngay trước ống quay truyền hình hay pha sút bóng thẳng vào Đăng Tuấn khi cầu thủ này đang nằm trên sân...

Một tình huống sai lầm nghiêm trọng nữa: hậu vệ Long An đánh đầu về cho thủ môn nhưng Văn Toàn thoát xuống cướp được bóng, tổ trọng tài lại bắt việt vị tiền đạo người Hải Dương khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn bốc hỏa...Trò chuyện về công tác trọng tài ở trận đấu này, còi vàng Dương Mạnh Hùng thẳng thắn:

"Sau tất cả, cần phải thán phục tinh thần 2 đội, đặc biệt là Long An...họ đã bỏ lại nhanh chóng bão táp, bỏ lại vết nhơ xuất phát từ tiếng còi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư vòng trước...để chiến đấu hết mình cống hiến cho khán giả. Nhưng nói thẳng, công tác trọng tài tiếp tục là vết gợn sâu sắc...

Mặc dù HAGL thắng xứng đáng, nhưng trọng tài đã không ra quyết định chính xác 2 tình huống rành rành hậu vệ Long An để bóng chạm tay! 2 tình huống này rõ ràng, dễ nhìn gấp 10 lần 2 pha bóng mà trọng tài Thư đã thổi phạt 11m chính Long An ở vòng đấu trước, một tình huống hậu vệ Long An đã ép cánh tay vào...

...Tình huống kia là pha tỳ đè vai khi bóng đang ở tận đẩu đâu! Tôi không hiểu trọng tài thiếu tự tin hay là họ yếu kém chuyên môn thật khi không dám thổi những tình huống mà ai cũng có thể nhìn thấy nếu đứng ở vị trí như ông Thịnh??? Phải chăng, giới trọng tài hiện giờ được quyền đổi trắng thay đen, sau đó lại đổ vào lỗi nhận định???

Ở tình huống trọng tài phất cờ báo Văn Toàn việt vị phút 88, tôi nói ngắn gọn và chắc hẳn ai yêu bóng đá cũng biết, thế là sai luật hoàn toàn! HLV Quốc Tuấn mặt hằm hằm đã định có phản ứng, nhưng rất may là ông ấy nhẫn nhịn! Mong các trọng tài phải có bản lĩnh, khách quan!

Hơn hết, người đứng đầu giới trọng tài là ông Trưởng ban trọng tài phải có cách nào để công tác trọng tài không xảy ra sự dồn nén, ức chế mà Long An đã thể hiện hôm 19.2. Tôi đề nghị Ban trọng tài trả lời thẳng thắn trước công luận những tình huống thổi còi vừa qua, khi ấy thì công tác trọng tài mới tiến bộ được!".

Ông Hùng bảy tỏ sự e ngại: "VFF, VPF càng che giấu và bỏ qua những sự việc về trọng tài như thế này, để đội bóng nào đó lại là một 'Long An phiên bản 2', thì đó là cũng điều quá bình thường mà nó buộc phải tiếp diễn! Tôi vẫn bảo lưu quan điểm, ông Nguyễn Văn Mùi mà tiếp tục bao che thao túng trọng tài, thì V.League này không phải nát, mà là ra bã!!!".

Ông Hùng cho rằng: 'Nếu hôm nay HAGL hòa hoặc thua sau những tiếng còi không đúng chuyên môn, thì chẳng biết hậu quả sẽ ra sao, HLV Nguyễn Quốc Tuấn có nhẫn nhịn được không??? Tôi thừa hiểu, trong thâm tâm ông Tuấn không phục! Với trọng tài trong nghề, thì trận đấu này là xuôi vì HAGL thắng đấy!

Chứ hôm nay mà kết quả bất lợi cho đội thắng xứng đáng là HAGL, thì chưa biết thế nào đâu!". Còi vàng Dương Mạnh Hùng khẳng khái: "Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 cho HAGL, thì mọi thứ lại được im lặng hết, chẳng ai nhìn thấy cái gì đâu hoặc họ không muốn nhìn!

Tôi xin hỏi lại, 2 tình huống chơi bóng bằng tay của Long An hôm nay và một tình huống phút 80 trên sân Thống Nhất, tình huống nào rõ ràng hơn??? Và trọng tài đã xử lý thế nào??? Nhận định của trọng tài nào đúng hơn??? Đề nghị ông Nguyễn Văn Mùi giải thích rõ ràng!!!".