Công Phượng chưa chắc suất đá chính ở trận đấu Campuchia

Những gì diễn ra ở SEA Games 29 cho thấy Công Phượng chưa hẳn đã quá vượt trội so với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á, thậm chí nếu chỉ tính trong lứa tuổi 22 (Công Phượng hoàn toàn bế tắc khi đối đầu với Indonesia và Thái Lan).Hiện tại, đội tuyển đang chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup là đội tuyển quốc gia, có trình độ còn cao hơn U22 một bậc, nên khả năng Công Phượng không có suất đá chính ở đội tuyển quốc gia vào lúc này là không phải không thể xảy ra.Trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia vào ngày 5/9 tới đây, HLV Mai Đức Chung triệu tập 4 tiền đạo là Văn Quyết, Đức Chinh, Hồng Quân và Công Phượng. So với 3 người còn lại, Công Phượng có ưu thế về kỹ thuật, nhưng cũng có bất lợi về một số mặt.Về mặt thể hình, Công Phượng kém Đức Chinh và Mạc Hồng Quân. Thành ra, có thể Đức Chinh và Hồng Quân không sánh bằng Công Phượng ở khả năng đi bóng, nhưng nếu đặt ở vị trí trung phong, cả Đức Chinh lẫn Mạc Hồng Quân đều có lợi thế hơn Công Phượng, đặc biệt là trong các pha không chiến, tì đè gây áp lực cho hàng hậu vệ của Campuchia.Vị trí sở trường của Công Phượng lâu nay là vị trí tiền đạo lùi. Nhưng cũng tại vị trí này, xem ra ngay ở thời điểm hiện tại, Văn Quyết có ưu thế hơn so với Công Phượng. Văn Quyết cũng khá giàu kỹ thuật, lại có thêm sự tinh quái và khả năng dứt điểm tốt, nên cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội không ngại nếu phải cạnh tranh suất chính thức với ngôi sao nổi tiếng nhất trong bóng đá Việt Nam.Vả lại, hiện Văn Quyết vừa được bầu là đội trưởng của đội tuyển quốc gia, cho trận đấu với Campuchia vào ngày 5/9. Mà thường thì không HLV nào để đội trưởng trên băng ghế dự bị cả, nên việc Văn Quyết đá chính ở trận đấu tới gần như là điều đương nhiên.Như đã phân tích, về mặt chuyên môn, Công Phượng chưa quá vượt trội so với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á, nên việc nếu cầu thủ này không có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam cũng không phải chuyện lạ.Nhưng ngay cả khi ngồi dự bị thì cũng không có nghĩa rằng Công Phượng không còn cơ hội ở đội tuyển quốc gia. Công Phượng có thể vẫn cần với HLV Mai Đức Chung hay bất kỳ HLV nào khác tuỳ từng đối thủ và tuỳ từng thời điểm, thậm chí tuỳ vào diễn biến trận đấu.Điều quan trọng ở chỗ cầu thủ này phải biết kiên nhẫn, và tự Công Phượng phải thấy rằng mình vẫn chưa là gì ngay ở tầm Đông Nam Á, sau kỳ SEA Games vừa rồi, để từ đó có động lực, và đặt quyết tâm phấn đấu tiếp.

Theo Dân Trí