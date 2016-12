Sút penalty theo kiểu panenka từng là vũ khí lợi hại của Công Phượng. Nhưng trong thời gian gần đây, kiểu sút đó đã bị các thủ môn đối phương bắt bài.

U21 HA.GL đã để thua U21 Yokohama ở bán kết giải U21 Quốc tế sau loạt sút luân lưu. Người thực hiện lượt sút cuối cùng cho HA.GL là tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không thể chiến thắng được thủ môn của đối thủ.



Cụ thể hơn, cú sút bóng theo kiểu panenka (sục bóng bằng mũi giày để đưa bóng đi bổng lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống giữa khung thành đang bỏ trống) của Công Phượng dù khiến thủ môn Akinorichikawa bên phía U21 Yokohama bị lỡ đà và đổ người sang phải nhưng vẫn kịp với tay ngăn cản do tốc độ bay của trái bóng là quá chậm.



Thủ thành người Nhật Bản cũng tiết lộ đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về Công Phượng trên mạng thông qua băng hình các trận đấu mà cầu thủ Việt Nam từng thi đấu và nhận ra Phượng rất thích thực hiện những quả penalty theo phong cách panenka.



Đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng sút hỏng quả đá penalty theo phong cách panenka. Còn nhớ hồi tháng 6/2015, trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Brunei tại vòng bảng SEA Games 28, tiền đạo sinh năm 1995 cũng đã sút panenka đưa bóng trúng xà ngang. Dù sau đó anh tung người đá bồi nhưng vẫn không thể có được bàn thắng.



Trước đó panenka từng là một vũ khí lợi hại của Công Phượng khi ở chấm đá phạt 11 mét. Ấn tượng nhất chính là pha dứt điểm tinh tế và có thừa sự điềm tĩnh của tiền đạo này trong trận đấu với U19 Nhật Bản tại VCK U19 Đông Nam Á 2014. Khi ấy bất chấp việc đội nhà đang để đối phương dẫn trước 1-3 và ở những phút bù giờ của hiệp 2, cầu thủ người Nghệ An vẫn tự tin sút panenka tung lưới Nhật Bản.



Công Phượng cũng thực hiện thành công hai quả đá penalty bằng panenka trong chiến thắng trước U21 Singapore và sau đó là U23 Macau (TQ).



Tính tổng cộng tiền đạo này đã có 5 lần thực hiện đá panenka ở chấm 11 mét ở những trận chính thức. Tỷ lệ thành công khi sút bóng kiểu này là 60%. Tỷ lệ thất bại (2 lần sút panenka gần nhất) là 40%.



Đan xen trong những lần sút panenka là một vài lần Công Phượng dứt điểm theo cách bình thường. Trong đó, anh đã 2 lần có được bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An (V-League 2015) và Công An Nhân Dân (Cúp Quốc gia 2015) cùng 1 lần thất bại khi bị thủ môn Dương Quan Tuấn của U21 Báo TN Việt Nam cản phá ở loạt sút luân lưu bán kết U21 Quốc tế 2015.

Theo Bongdaplus