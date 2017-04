TPO - Trước pha “đá láo” của Yabes Roni, Michael Essien đã không giữ được bình tĩnh và rượt đánh cầu thủ này.

Michael Essien rượt đánh cầu thủ đối phương.

Cuối tuần qua, Persib Bandung tham dự trận giao hữu với Bali United. Đây là trận đấu mà CĐV và giới truyền thông Indonesia rất chờ đợi, do phía Persib Bandung vừa bổ sung 2 cầu thủ vô cùng nổi tiếng là Michael Essien và Carlton Cole. Essien là huyền thoại bóng đá Ghana và châu Phi, từng nhiều năm khoác áo Chelsea, cùng đội bóng vô địch Champions League lẫn Premier League. Trong khi đó, Carlton Cole từng khoác áo West Ham và tuyển Anh.

Ngoài ra, trong đội hình Persib Bandung còn có Vladimir Vujovic, người từng 4 lần khoác áo ĐT Montenegro. Rồi hàng loạt tuyển thủ bóng đá Indonesia nổi tiếng khác như Wildansyah, Sergio van Dijk, Achmad Jufriyanto, Hariono hay Atep Rizal... Bên phía Bali United, họ cũng có một cầu thủ rất đáng chú ý là Irfan Bachdim, người từng có 2 mùa liên tiếp chơi bóng tại Nhật Bản.

Tuy vậy, trận đấu đáng chờ đợi giữa Persib Bandung và Bali United đã bị biến thành màn so tài bạo lực, mà đỉnh điểm chính là pha vào bóng ác ý của Yabes Roni bên phía Bali United đối với Michael Essien của Persib Bandung. Hệ quả, do quá tức giận, Essien đã đuổi theo và định tẩn cho Yabes Roni một trận. May là các cầu thủ khác và trọng tài đã kịp can ngăn.

Ngay sau đó, trọng tài chính đã ra một quyết định bất ngờ khi chỉ nhắc nhở Essien, trong khi lại rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu đối với Yabes Roni. Tuy nhiên, nhiều khán giả có mặt trên sân lại đồng tình với quyết định của “Vua áo đen”. Có điều này là vì thời gian qua, trận đấu tại giải VĐQG Indonesia bị "bạo lực hoá". Truyền thông lẫn CĐV Indonesia nhiều lần lên tiếng chỉ trích các hành vi bạo lực sân cỏ, nhưng nó chẳng hề thuyên giảm trong giới cầu thủ, mà còn có xu hướng tăng lên.