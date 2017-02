TP - Một cú đánh hiếm có khó tìm xảy ra tại giải FLC Golf Championship 2017 khi golf thủ Trần Phương (TPHCM) đánh cú hole-in-one ở hố số 16 và giành giải thưởng “khủng” trị giá gần 7 tỷ đồng.

Ông Trần Phương (phải) nhận giải thưởng từ cú đánh hole-in-one. Ảnh: T.Đạt.

Đây là lần thứ 6 FLC Golf Championship được tổ chức. Năm nay, số lượng golf thủ tham gia tăng đột biến, lập kỷ lục với gần 1.500 người, gần gấp đôi so với năm ngoái nên BTC đã quyết định mở rộng thời gian diễn ra giải đấu lên 6 ngày (từ 15/2 đến 19/2) để các golf thủ được tham gia chơi trước và sau khi tranh giải chính thức.

Ở ngày thi đấu hôm qua chứng kiến một cú đánh không tưởng, rất hiếm gặp ngay cả với các golf thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, khi golf thủ Trần Phương (sinh năm 1959) đã ghi một cú Hole-in-one (đưa bóng từ điểm phát bóng lọt vào lỗ chỉ bằng 1 cú đánh) ở hố 16. Nói là hy hữu bởi theo giới chuyên môn, xác suất đạt được cú hole-in-one trong cả cuộc đời chỉ là 1/2.500 với golf thủ chuyên nghiệp và 1/5.000 với golf thủ không chuyên. Với kỳ tích này, golf thủ Trần Phương đã nhận giải thưởng cùng lúc 3 xe ô tô hạng sang, một căn hộ khách sạn và cùng tiền mặt trị giá gần 7 tỷ đồng.

Trong khoảnh khắc nhận thưởng “khủng”, golf thủ Trần Phương chia sẻ, ông đến với golf là do cơ duyên: “Trước kia, tôi tập tennis nhưng không may bị căng cơ trong một buổi tập vào trời mưa. Kể từ đó, tôi đã chuyển sang chơi golf”. Ông Phương cũng cho biết thêm rằng, ông làm quen với môn Golf cách nay 7 năm, nhưng do bận rộn nên cũng không dành nhiều thời gian để tập luyện chuyên sâu. Thời gian gần đây, ông mới trở lại với bộ môn thể thao mình ưa thích. Đây là lần đầu tiên ông Trần Phương chơi gôn tại sân gôn FLC Quy Nhơn (Bình Định) và ngay lập tức được trúng giải thưởng vào diện lớn nhất từ trước tới nay trong hệ thống giải golf quốc nội. Vì vậy, ông cảm thấy mình rất may mắn.

“Hiện tại, tôi chỉ chơi golf dịp cuối tuần, đánh 6 tiếng vào ban ngày nên có thời gian quây quần bên gia đình nhiều hơn. Chơi golf là một thú vui rất lành mạnh, rất tốt cho sức khỏe”, ông Phương nói.

Ông Trần Phương vốn là người Hà Nội, nhưng sinh sống và làm việc tại TPHCM đã hơn 30 năm nay. Ông Trần Phương đang công tác tại Cty Cổ phần Giám định và khử trùng TPHCM.