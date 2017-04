TPO - Võ sỹ “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather lại có cơ hội thể hiện “đẳng cấp” tiêu tiền của mình khi tổ chức sinh nhật 16 tuổi cho cậu con Zion, với quà tặng là chiếc xe sang Mercedes C-Class Coupe giá 31.000 bảng.

Tay đấm cựu vô địch thế giới ở 5 hạng cân khác nhau nổi tiếng với thú sắm máy bay riêng cùng những màn “xuống tay” cá cược hàng triệu USD.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu lừng lẫy kéo dài 19 năm của mình, Mayweather được cho là đã kiếm được khối tài sản lên tới 640 triệu bảng, trong đó có những khoản lên tới hàng trăm triệu bảng từ những màn so găng với những đối thủ tên tuổi nhất trong thế hệ của anh.

Và để kỷ niệm sinh nhật thứ 16 của con trai Zion, Mayweather quyết định tặng cậu chiếc Mercedes C-Class Coupe trị giá khoảng 31.000 bảng. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên võ sỹ 40 tuổi này tặng những món quà đắt giá cho những đứa con của mình.

Năm ngoái, Mayweather tặng cậu con trai khác tên Koraun cũng một chiếc Mercedes giá 30.000 bảng nhân sinh nhật thứ 16. Còn món quà cho sinh nhật 15 tuổi của Koraun một năm trước đó là chiếc xe chơi golf hiệu Bentley.

Mayweather trao tặng món quà cho Zion ở tiệc mừng sinh nhật 16 tuổi hoành tráng, với sự tham gia biểu diễn của rapper nổi tiếng người Mỹ Young Thug.

Hôm cuối tuần võ sỹ 40 tuổi này có mặt ở Los Angeles để xem trận đấu bóng rổ giữa LA Lakers và Memphis Grizzlies tại Staples Center cùng cựu danh thủ người Anh David Beckham.

Kể từ khi đánh bại Andre Berto hồi tháng 9/2015 để hoàn tất kỷ lục 49 trận thắng trong suốt sự nghiệp, Floyd Mayweather tuyên bố treo găng.

Tuy nhiên, mấy tháng gần đây thông tin về màn so găng trị giá hàng trăm triệu bảng giữa Mayweather và ngôi sao võ tự do UFC Conor McGregor đã khuấy động người hâm mộ trên thế giới. Và tháng trước, Mayweather, không cưỡng được sức mạnh đồng tiền, chính thức tuyên bố trở lại sàn đấu để so găng cùng đấu sỹ người Ireland.