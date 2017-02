TP - Cùng do HLV Hữu Thắng dẫn dắt nên lối chơi của U22 Việt Nam khó có thể khác lối chơi ông đã xây dựng cho ĐTVN. Tuy nhiên, sẽ có những thay đổi ở trận giao hữu với U22 Malaysia bởi sự vắng mặt của những nhân tố chủ chốt.

Công Phượng đang dần tìm lại hình ảnh của mình, lối chơi bớt rườm rà và phù hợp hơn với lối chơi của toàn đội. Ảnh: VSI

Sự vắng mặt của Nguyễn Tuấn Anh hay Lương Xuân Trường đặt ra một câu hỏi cho U22 Việt Nam là ai sẽ là người cầm nhịp cho các đợt tấn công? Sẽ không có gì bất ngờ nếu như ngôi sao trẻ đang lên trong đội hình CLB Hà Nội - Nguyễn Quang Hải được HLV Hữu Thắng xếp đúng vị trí mà đàn anh Lương Xuân Trường để lại ở U22 Việt Nam.

Quan sát các buổi tập, không khó nhận ra một số gương mặt có thể sẽ ra quân trong đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với U22 Malaysia trên sân Thống Nhất. Trong khung thành, thủ môn Phí Minh Long sẽ được tín nhiệm hơn Tiến Dũng và Văn Trường. Án ngữ phía trước sẽ là cặp trung vệ Bùi Tiến Dũng và Trần Văn Khánh. Ở vị trí hậu vệ cánh trái, Vũ Văn Thanh hầu như độc chiếm, còn hậu vệ cánh phải có thể là một đồng đội của anh ở HAGL - Lê Văn Sơn.

Hàng tiền vệ chính là nơi khiến Ban HLV “đau đầu” nhất. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Đỗ Duy Mạnh là cái tên sáng hơn Trần Hữu Đông Triều và Bùi Tiến Dụng. Ở hai cánh, những cái tên có thể được ra sân là Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn.

Phía trên, đá tiền vệ công hay tiền đạo lùi là Nguyễn Công Phượng. Những ngày qua trong các buổi đá tập, Công Phượng cũng đã có 1 bàn thắng khá đẹp mắt, nhưng quan trọng nhất là lối chơi của Công Phượng cũng đã bớt rườm rà, phù hợp hơn với chiến thuật của BHL.

Trong khi đó, tiền vệ nhỏ con Nguyễn Quang Hải sẽ là cầu thủ khơi nguồn cảm hứng cho các đợt tấn công của U22 Việt Nam. Với phong độ đang lên, hy vọng tiền vệ của Hà Nội FC có thể tỏa sáng trong trận giao hữu này.

Cuối cùng, mũi nhọn trong sơ đồ 4-1- 4-1 sẽ là sự cạnh tranh của Hà Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài và Lê Thanh Bình. Mặc dù đã tỏa sáng trong trận Cúp QG với Tây Ninh (ghi hattrick) nhưng có vẻ như Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng sẽ “nhường” cho Thanh Bình trong đội hình xuất phát vào tối 7/2 vì tập trung ĐT muộn.

Đối thủ Malaysia chơi theo sơ đồ nào?

HLV Frank Bernhardt của U22 Malaysia chưa có trong tay lực lượng tối ưu nhất để đối đầu với U22 Việt Nam trong trận giao hữu này, nhưng trong đội hình hiện tại U22 Malaysia vẫn có những gương mặt đáng kể để chơi theo sơ đồ 4-4-2.

Hàng thủ dĩ nhiên phải có mặt hậu vệ phải Mathew Thomas Davies. Davies được xem là ngôi sao đáng chú ý nhất trong đội hình U22 Malaysia sang Việt Nam lần này. Hậu vệ phải đang thi đấu cho CLB Pahang FA tại giải Malaysia Super League vừa giành danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất mùa bóng vừa qua. Davies có bố là người Australia. Do vậy anh từng góp mặt trong đội hình U19 Australia trước khi đầu quân cho đội U22 và ĐTQG Malaysia.

Tuyến tiền vệ sẽ góp mặt tiền vệ công Kogileswaran Raj và tiền vệ cánh Adam Nor Azlin. Tiền vệ tấn công Kogileswaran lúc 6 tuổi đã được bố đưa đến học viện bóng đá của CLB Royal Selangor. Là fan ruột của danh thủ Scholes (MU), cách chơi của Kogileswaran cũng chịu ảnh hưởng từ thần tượng, đó là sự năng nổ nơi tuyến giữa. Kể từ năm ngoái, tiền vệ chỉ cao 1m60 này đầu quân cho Pahang FA thi đấu tại Malaysia Super League. Còn tiền vệ cánh Adam Nor Azlin có chiều cao 1m72 đã ghi 6 bàn sau 18 trận trong màu áo U22 Malaysia. Trước đó khi thi đấu cho U21 Malaysia, Nor Azlin cũng đã ghi 4 bàn sau 15 lần được ra sân thi đấu chính thức.

Hàng tấn công là sự góp mặt của 2 tiền đạo Danial Ashraf và Kumaahran Sathasivam. Tiền đạo Danial Ashraf đã cùng U21 Kelantan FA vô địch giải Malaysia President’s Cup 2016. Riêng cá nhân tiền đạo 20 tuổi này còn ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải với tổng cộng 19 pha lập công. Còn tiền đạo Kumaahran Sathasivam đã được HLV trưởng của Malaysia (năm 2015) là Dollah Salleh triệu tập khi anh mới 19 tuổi vào ĐTQG thi đấu vòng loại World Cup. Cầu thủ này cũng được lựa chọn vào đội hình các ngôi sao Malaysia thi đấu giao hữu với Liverpool sau đó.