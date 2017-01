TPO - Đánh bại Kei Nishikori 6-7(4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 ở vòng 4 Australian Open 2017, Roger Federer đã có lần thứ 13 vào tứ kết giải đấu này, đồng thời là trận thắng thứ 84 của anh tại giải.

Federer lần thứ 13 vào tứ kết Australia Open.

Ở thời điểm này, không nhiều người đánh giá cao Roger Federer so với Kei Nishikori, do tay vợt người Nhật Bản hiện xếp hạng 5 thế giới, cao hơn tới 14 bậc so với bậc đàn anh huyền thoại người Thụy Sĩ. Kei Nishikori (27 tuổi) hiện cũng đang ở độ chín của sự nghiệp và rất sung sức, ngược hẳn với một Federer đã bước sang tuổi 35 và chỉ còn thi đấu bằng kinh nghiệm.

Thế nhưng, chính kinh nghiệm ấy đã trở thành thứ vũ khí tối thượng giúp Federer một lần nữa khuất phục Nishikori. Sau 3 giờ 24 phút thi đấu, bằng những pha dứt điểm thành công ở những thời điểm then chốt, tay vợt người Thụy Sĩ đã có chiến thắng chung cuộc 6-7(4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 để lần thứ 13 vào tứ kết giải đấu này, đồng thời là trận thắng thứ 84 của anh tại giải. Kể từ năm 2004 tới nay, Federer đã dự tổng cộng 21 giải Australian Open và chỉ thua 8 trận.

Ngoài ra, Federer cũng trở thành 1 trong 4 tay vợt già nhất giành vé vào vòng tứ kết Australian Open, cùng với Ken Rosewall, Mal Anderson và Arthur Ashe. Cũng cần nói thêm rằng, trong 12 năm qua, Federer chỉ có 1 lần bị loại trước vòng bán kết Australian Open. Phía trước “Tàu tốc hành” sẽ là Mischa Zverev, tay vợt không được xếp hạng hạt giống người Đức, nhưng đã gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 1 Andy Murray ở vòng 3.

Một cặp tứ kết đáng chú ý khác chính là cuộc so tài giữa Stan Wawrinka và Jo-Wilfried Tsonga. Cả hai đều là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm, nhưng Stan Wawrinka được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ấn tượng thời gian gần đây và hiện là chủ nhân của 3 giải Grand Slam, trong đó có chức vô địch Australian Open 2014. Nếu cả Stan Wawrinka và Federer đều vượt qua vòng tứ kết, họ sẽ tạo ra cặp đấu bán kết toàn Thụy Sĩ tại giải đấu năm nay.