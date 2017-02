TP - Lượt trận thứ 6 V.League sẽ khởi tranh bằng trận đấu sớm giữa Hải Phòng và CLB Hà Nội, diễn ra hồi 17h chiều nay trên sân vận động Lạch Tray. Cơ hội được nhận định chia đều cho cả đôi bên.

Quang Hải (trái) được trông chờ giúp CLB Hà Nội vượt qua Hải Phòng trong trận đấu chiều nay trong hoàn cảnh thiếu vắng bộ đôi Gonzalo-Samson. Ảnh: VSI

Cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội với Hải Phòng chiều nay ít nhiều gợi nhớ tới cuộc đua vô địch của 2 đội mùa giải trước. Dù thắng đậm SLNA ở lượt trận cuối cùng, Hải Phòng rốt cuộc vẫn thua khi CLB Hà Nội cũng giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa.

Trước cuộc tái đấu lần này, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vừa có chiến thắng 2-1 trên sân Long An. Sau 5 lượt trận, Hải Phòng hiện đứng thứ 4 với 9 điểm, chỉ kém đúng 1 điểm so với CLB Hà Nội. Nếu thắng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ vươn lên chiếm vị trí thứ 3 của đối thủ, đẩy CLB Hà Nội xuống dưới. Dù chưa đạt phong độ thực sự tốt ở các trận đấu gần đây, nhưng bộ đôi ngoại binh Fagan-Steven vẫn được xem là “nguồn sống” của đội bóng đất Cảng. Cả hai được chờ đợi sẽ đóng vai trò then chốt trong trận đấu của Hải Phòng với CLB Hà Nội chiều nay.

Vấn đề hàng tiền đạo

Bên kia chiến tuyến, dù được đánh giá “nhỉnh” hơn, nhưng CLB Hà Nội lại đang gặp khá nhiều khó khăn. Ở vòng 5, đội bóng thủ đô đã để SHB Đà Nẵng chia điểm ngay tại sân vận động Hàng Đẫy. Đây là trận đấu CLB Hà Nội vắng chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson do án phạt của LĐBĐVN (VFF). Do án phạt này, cầu thủ gốc Nigeria sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đấu chiều nay của CLB Hà Nội với Hải Phòng.

Một tiền đạo khác, Gonzalo, cũng chưa hoàn toàn bình phục vì chấn thương lật cổ chân. Anh đã được HLV Chu Đình Nghiêm cho nghỉ trận đấu với SHB Đà Nẵng để dưỡng thương, nhưng khả năng ra sân vào chiều nay hiện vẫn bỏ ngỏ. HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, cả Gonzalo và Hoàng Vũ Samson đều đóng vai trò rất quan trọng đối với đội bóng thủ đô. Việc bộ đôi này đồng thời vắng mặt vì vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh hàng công CLB Hà Nội.

“Gonzalo rất quan trọng với đội, nhưng tôi chỉ có thể cho cậu ấy thi đấu với điều kiện sức khoẻ đảm bảo-ông Chu Đình Nghiêm cho biết-Hiện tôi vẫn chưa thể chắc chắn Gonzalo có thể thi đấu được hay không. Chúng tôi không thể mạo hiểm cầu thủ của mình chỉ vì 1 trận đấu”.

Trên thực tế, nếu cả Gonzalo và Samson vắng mặt, CLB Hà Nội vẫn có thể trông chờ vào Arnaud Loris hay Trịnh Duy Long, mặc dù phong độ của hai cầu thủ này không thực sự gây ấn tượng tại các vòng đấu vừa qua. Một gương mặt khác được nhắc tới nhiều hơn là tiền đạo trẻ Nguyễn Quang Hải. Chân sút tuyển U19 Việt Nam đang là gương mặt nổi bật nhất ở CLB Hà Nội, thay vì những cầu thủ kỳ cựu như Phạm Thành Lương hay Nguyễn Văn Quyết.

Qua 5 lượt trận, Quang Hải đang có hiệu suất ghi bàn rất cao khi đã có 4 lần lập công cho đội nhà. Hai trong số này là “cú đúp” tuyệt đẹp vào lưới Than Quảng Ninh ở trận khai mạc mùa giải. Với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m64, Quang Hải vẫn khiến giới mộ điệu phải say mê với các pha xử lý đậm chất kỹ thuật và thông minh. Ở các mùa giải gần đây, CLB Hà Nội đã khéo léo “cài” dần các cầu thủ trẻ của mình vào đội hình 1, thi đấu dưới sự dìu dắt của các đàn anh, và Quang Hải được hưởng lợi từ cách làm này. Sau một năm chinh chiến ở V.League 2016, qua mùa giải năm nay, tiền đạo sinh năm 1997 đã cho thấy lối chơi chững chạc hơn rất nhiều. Việc được thi đấu trong màu áo tuyển U19 Việt Nam cũng giúp Quang Hải tích luỹ thêm kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu.

Nếu thắng, CLB Hà Nội sẽ tạm thời vươn lên chia sẻ vị trí đầu bảng với Thanh Hoá, đội đang dẫn đầu với 13 điểm sau 5 trận. Theo Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội, đây cũng chính là mục tiêu của đội bóng ở trận đấu chiều nay.