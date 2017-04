TPO - Đội bóng của bầu Đức dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh vào cuối tuần này.

HAGL sẽ phải trông cậy vào Công Phượng khi gặp Than Quảng Ninh?

Trận đấu thuộc lượt 13 V-League 2017, diễn ra hồi 18h ngày 15/4 trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh.

HAGL sẽ vắng một loạt cầu thủ trong đội hình chính, gồm 2 hậu vệ A Hoàng, Văn Thanh đã nhận đủ thẻ phạt và tiền đạo Văn Toàn bị chấn thương. Theo chẩn đoán, Văn Toàn cần khoảng 3 tuần để bình phục hoàn toàn.

Ở trận đấu với Quảng Ninh, HAGL cũng sẽ không có Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh trên ca-bin BHL do vừa nhận án phạt đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận từ Ban kỷ luật VFF. Đây cũng là thiệt thòi bởi ai cũng rõ, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh từ lâu có ảnh hưởng lớn tại đội bóng phố Núi.

Việc thiếu vắng các vị trí chính sẽ khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn đau đầu hơn trong việc sắp xếp đội hình và phương án chiến thuật, đặc biệt trong bối cảnh phong độ của HAGL gần đây không tốt. Đội bóng của bầu Đức đã thua 4/5 trận gần nhất. Kết quả này khiến HAGL đang dậm chân ở vị trí 11 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.

Dù so với 2 mùa giải trước, các cầu thủ trẻ HAGL đang ngày càng kinh nghiệm, trưởng thành hơn. Tuy nhiên với tuổi đời còn quá trẻ, HAGL thực sự gặp khó khăn khi đấu với những đội bóng già "rơ". Than Quảng Ninh ba mùa giải gần đây lại được tăng cường lực lượng rất mạnh. Từ mùa giải trước, Than Quảng Ninh lại chơi ổn định hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng.

Đội bóng đất Mỏ thường chơi cực tốt trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của đông đảo CĐV. Sân Cẩm Phả thường xuyên có số lượng khán giả đông vào hàng "tốp" ở V-League.

Ở trận đấu cuối tuần này, nhiều khả năng HAGL sẽ phải chờ đợi sự toả sáng của Công Phượng để có thể giành điểm trước đội chủ sân Cẩm Phả. Phong độ của Công Phượng hiện đang là khá tốt. Ở trận đấu gần nhất với Thanh Hoá, Công Phượng đã ghi 1 bàn thắng, có 1 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.