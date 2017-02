TPO - Bỏ lại giải đấu đáng thất vọng mang tên Australia Open 2017, Novak Djokovic đã tìm vui bằng cách bỏ ra 8,6 triệu bảng để mua hai căn hộ cao cấp tại 565 Broome thuộc khu Soho, New York, Mỹ. Chưa rõ tay vợt người Serbia có ý định gì với hai căn hộ nay khi anh và vợ hiện sinh sống ở Monter Carlo.

Novak Djokovic và cô vợ sinh đẹp tiếp tục đầu tư vào bất động sản.

Australia Open 2017, Novak Djokovic tham dự giải với tư cách ĐKVĐ và là tay vợt hạng giống số 2. Rất nhiều NHM kỳ vọng, khi trở lại sân đấu quen thuộc, từng giúp mình đoạt nhiều vinh quang, tay vợt người Serbia sẽ tìm lại hình ảnh bách chiến bách thắng, qua đó lên ngôi một lần nữa, đồng thời đòi lại ngôi số 1 thế giới từ tay Andy Murray.



Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tệ hại khi Djokovic bị Denis Istomin loại ngay từ vòng 2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, “Nole” bị loại sớm đến thế ở giải đấu thuộc châu Đại Dương và lần đầu tiên kể từ năm 2008, anh bị loại ngay từ vòng 2 một giải Grand Slam. Không nói thì ai cũng biết Djokovic buồn thế nào. Bằng chứng là anh và vợ đã lập tức trở lại nơi sinh sống là Monter Carlo.



Trong những ngày qua, Djokovic cố gắng tìm những niềm vui mới để quên đi thất bại tại Australia Open 2017, và một trong những động thái mới nhất của ngôi sao 29 tuổi này là bỏ ra 8,6 triệu bảng để mua hai căn hộ cao cấp tại 565 Broome thuộc khu Soho, New York, Mỹ. Tòa nhà ở New York được đánh giá là một kiệt tác kiến trúc và xây dựng, gồm hai tòa tháp, đang trong quá trình hoàn thiện. Theo The Sun, hai căn hộ mới mua của tay vợt số hai thế giới không liền nhau, không thể thông phòng nên không rõ kế hoạch cụ thể của Djokovic ra sao.



Trước khi mua hai căn hộ mới, Djokovic cũng có một "chỗ ở" tại Mỹ thuộc tòa Eighty Seven Park cạnh biển ở Miami. "Tôi rất thích thiết kế của hai tòa nhà và vị trí của chúng cũng thật tuyệt. New York và Miami là nơi tôi thường lui tới mỗi năm, việc có chốn đi về thực sự rất tốt", ngôi sao 29 tuổi thổ lộ.