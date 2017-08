Giao lưu trực tuyến với những 'cô gái vàng' bóng đá Việt

10:07 31/08

+ Đội tuyển bóng đá nữ đã 5 lần vô địch SEA Games, nhưng đội tuyển nam chưa một lần đoạt HCV tại đấu trường này. Các bạn có thấy mình “trên cơ” các đồng nghiệp nam?

- Cầu thủ Tuyết Dung: Theo em, sự cạnh tranh của bóng đá nữ và bóng đá nam là hoàn toàn khác nhau. Ở SEA Games năm nay có 5 đội tham gia thi đấu. Do số lượng đội ít hơn nên thể thức thi đấu là đá vòng tròn một lượt tính điểm. Ở bóng đá nam, sự cạnh tranh khốc liệt hơn, có 11 đội chia làm hai bảng đấu. U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu có 6 đội. Sự cạnh tranh là rất cao và trong bóng đá đôi khi để thành công cần sự may mắn. U22 Việt Nam ở hai trận cuối của vòng bảng (gặp U22 Indonesia và U22 Thái Lan) khá thiếu may mắn nên không tiến sâu.