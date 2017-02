TPO - Golf thủ Trần Phương (TP.HCM) chia sẻ bí quyết thành công sau khi thực hiện cú đánh hole-in-one ở hố số 16 tại giải FLC Golf Championship 2017 và giành giải thưởng “khủng” trị giá gần 7 tỷ đồng.

Golf thủ Trần Phương thành tỷ phú nhờ cú hole-in-one

Mùa thứ 6 của giải FLC Golf Championship thi đấu trên 36 lỗ. Trong đó, 18 hố diễn ra trên sân Ocean được đánh giá là đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2016. 18 hố golf mới mang tên Mountain do Schmidt-Curley thiết kế với toàn bộ các hố nằm trên đồi cao có tầm nhìn hướng biển, bao quát toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn. Giải năm nay có sự tham dự kỷ lục của gần 1.500 golf thủ với tổng giá trị giải thưởng lên tới trên 60 tỷ đồng.

Tại giải FLC Golf Championship 2017 vừa kết thúc tại sân golf FLC Quy Nhơn (Bình Định), golf thủ Trần Phương (TP.HCM) đã thực hiện cú đánh hole-in-one ở hố số 16 và giành giải thưởng “khủng” trị giá 6,7 tỷ đồng. Cụ thể, tay golf sinh năm 1959 nhận được ba ô tô hạng sang (một xe Toyota Camry 2.5, một xe Toyota Camry 2.0, một xe Mecedes Benz C250), một căn hộ dự án Sea Tower tại Quy Nhơn và 10.000 USD tiền mặt từ Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.“Tôi xin chúc mừng anh Trần Phương với cú đánh “có một không hai”. Phải nói anh là người rất, rất may mắn bởi thành tích này vô cùng hiếm gặp. Xác suất đạt được cú hole-in-one là 1/2.500 với golf thủ chuyên nghiệp, 1/5.000 với golf thủ có handicap thấp, còn đối với golf thủ nghiệp dư nhưu anh thì tỷ lệ này rất nhỏ, chỉ 1/12.500”, ông Trịnh Văn Quyết cho biết.Về phần mình, golf thủ Trần Phương chia sẻ rằng, bên cạnh yếu tố may mắn, một chút kinh nghiệm đã giúp anh đạt kỳ tích này: “Thời tiết hôm thi đấu rất đẹp, trời không nắng lắm, mát dịu nhưng gió rất mạnh. Lúc đánh tại hố số 16 par với chiều dài 178 yard, thì ngược gió ghê lắm. Tôi phán đoán là nếu đánh hố này cần phải tăng thêm 30-35 yard nữa, từ đó có thể lựa chọn gậy đánh cho phù hợp. Do gió ngược mạnh, nếu đánh gậy sắt hoặc gậy gỗ thì bóng sẽ bổng lên và khả năng hole- in- one sẽ khó. Vì vậy, tôi chọn gậy driver, đánh nhẹ nhàng sẽ tạo độ lăn. Đây là loại gậy có bề mặt phẳng nhất cho phép bóng bay với góc nhỏ nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng của sức gió. Bóng không bổng lên thì sẽ không bị cản gió, trong khi bóng lăn sẽ dễ vào lỗ hơn”.Anh Trần Phương sinh năm 1959 tại Hà Nội, nhưng sống và làm việc tại TP.HCM đã hơn 30 năm. Anh làm quen với môn golf cách đây 7 năm, nhưng không tập luyện chuyên sâu. Đây là lần đầu tiên anh chơi golf tại sân FLC Quy Nhơn (Bình Định) và ngay lập tức lập kỳ tích."Tôi chỉ chơi golf dịp cuối tuần, đánh 6 tiếng vào ban ngày. Trước kia tôi chơi tennis thì thường mất rất nhiều thời gian. Tự thấy golf là một thú vui rất lành mạnh và rất tốt cho sức khỏe", anh Phương chia sẻ.