TPO - Golf là bộ môn thể thao được nhiều người ua thích, nhưng người chơi thường đối mặt với nguy cơ đau thắt lưng, cột sống do động tác vặn mình khi đánh. Tại giải FLC Golf Championship 2017, các golf thủ có cơ hội tư vấn, chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí.

Người chơi golf quá sức có thể gặp các vấn đề về cột sống

Golf là một trong những môn thể thao được nhiều người ưa chuộng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, những năm gần đây, golf ngày càng được nhiều người ưa thích và lựa chọn là môn thể thao vừa giúp thư giãn tinh thần, gần gũi với thiên nhiên, vừa rèn luyện sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu người chơi luyện tập quá sức hoặc chưa đúng cách, môn thể thao này cũng có thể gây đau thắt lưng, cột sống. Bên cạnh nguy cơ dễ bị căng cơ do động tác vặn mình khi đánh golf, người chơi golf quá sức còn có thể gặp các vấn đề về cột sống như thoái hóa đĩa đệm, cong vẹo hay lệch đốt sống lưng.

Trong khuôn khổ mùa giải FLC Golf Championship 2017, diễn ra từ 17/2 đến 19/2 tại FLC Quy Nhơn, Tập đoàn FLC đã phối hợp với Trung tâm y tế iCCARE khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cột sống hoàn toàn miễn phí cho các golfer. Đây là gói chăm sóc sức khỏe cột sống (độc quyền) dành riêng các golfer tham gia giải của FLC.

Theo đó, các golfer sẽ được cung cấp, tư vấn các thông tin về bệnh và cách trị liệu các bệnh về cột sống; kiểm tra sức khỏe và trải nghiệm chăm sóc cơ và cột sống miễn phí bởi các chuyên gia y tế Nhật Bản ngay tại giải.

FLC Golf Championship 2017 là giải đấu thường niên lần thứ 6 do FLC tổ chức. Giải thi đấu trên 36 hố, trong đó 18 hố do Nicklaus thiết kế tại sân golf được đánh giá đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2016 và 18 hố mới mang tên Mountain do Schmidt-Curley thiết kế với tất cả hố nằm trên đồi cao có tầm nhìn hướng biển, bao quát toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn.

Theo ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng FLC Golf Championship 2017 lên tới trên 60 tỷ đồng, đó là chưa kể giải thưởng 10.000 USD tiền mặt do cá nhân Chủ tịch FLC, ông Trịnh Văn Quyết trao tặng cho tất cả các golfer đạt thành tích hole-in-one (HIO) tại tất cả các hố Par 3, với số lượng trúng giải không hạn chế.