Hà Nội FC vs Than Quảng Ninh (0-1): Patiyo mở tỷ số

TPO - Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO với Hà Nội FC hôm nay, Than Quảng Ninh đã sớm mở tỷ số. Phút thứ 3, ngoại binh Patiyo đã bắn hạ thủ thành Hà Nội FC, đưa đội khách vượt lên. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP:

16:32 ngày 29/12/2016

16:22 ngày 29/12/2016 Các CĐV Than Quảng Ninh sớm được ăn mừng bàn thắng.

16:16 ngày 29/12/2016 CĐV Hà Nội háo hức chờ đón trận đấu. Ảnh: Như Ý

16:12 ngày 29/12/2016 "Thay mặt Ban Tổ chức Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2016, gồm báo Tiền Phong và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành đã dành thời gian để dự khán trận đấu và lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong năm mới 2017 đã cận kề.



Chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng của năm 2016 với nhiều niềm vui đồng thời cũng nhiều trăn trở của Bóng đá Việt Nam. Chúng ta cũng sắp bước vào năm 2017 với nhiều hi vọng đặt vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển các lứa tuổi và các câu lạc bộ. Hi vọng và tin chắc trận Siêu Cúp Quốc gia 2016, trận đấu mở màn cho mùa bóng 2017 sẽ sôi nổi, kịch tính và đẹp mắt, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và may mắn cho cả một năm đầy sự kiện trước mắt.



BTC xin trân trọng cảm ơn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT, Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo trận đấu.



Trân trọng cảm ơn Ban Quản lý Sân vận động Hàng Đẫy cùng hai câu lạc bộ Hà Nội và Than Quảng Ninh đã tích cực chuẩn bị cho Siêu Cúp.



Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Vàng Tập đoàn ô tô Trường Hải – THACO và nhà tài trợ Bạc – Tập đoàn HANAKA.



Sau đây, trận Siêu Cup Bóng đá Việt Nam 2016 bắt đầu", Đồng Trưởng BTC giải, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sơn phát biểu khai mạc trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016.

15:53 ngày 29/12/2016 Các cầu thủ Hà Nội khởi động trước trận đấu. Ảnh: Như Ý

15:49 ngày 29/12/2016 CĐV Than Quảng Ninh háo hức đón chờ trận Siêu Cup trên khán đài sân Hàng Đẫy

15:39 ngày 29/12/2016 Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội.

15:39 ngày 29/12/2016 Các cầu thủ Than Quảng Ninh khởi động trước trận đấu. Ảnh: Như Ý

15:29 ngày 29/12/2016 Siêu cúp bóng đá Quốc gia luôn nhận được sự quan tâm, nhiệt tình tài trợ một cách hiệu quả của các doanh nghiệp. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải-THACO tài trợ chính (Tài trợ Vàng) cho trận Siêu cúp. Bên cạnh đấy, trận đấu năm nay còn được sự tài trợ của nhà tài trợ Bạc, Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA. “Chúng tôi tin rằng với sự chung tay tài trợ của các doanh nghiệp, hỗ trợ tổ chức của VFF và VPF cũng như truyền thông, trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 sẽ diễn ra thành công, sôi động và hấp dẫn. Hai CLB Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt”-Đồng Trưởng BTC giải, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sơn cho biết.

15:25 ngày 29/12/2016 Cận cảnh Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO

15:22 ngày 29/12/2016 Chỉ trong 1 năm qua, những danh hiệu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam được quyết định bởi cặp đấu Hà Nội FC và Than Quảng Ninh. Ở lượt đi V.League 2016, Than Quảng Ninh giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trên sân của Hà Nội FC và góp phần đẩy đối thủ vào khủng hoảng. Trận lượt về, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh cũng đang có cơ hội để vô địch V-League, đội thắng sẽ mở rộng con đường tiến lên ngôi vương và loại đối thủ này ra khỏi cuộc đua ấy. Bàn thắng quyết định của Văn Quyết giúp Hà Nội FC giành chiến thắng trên sân Cẩm Phả và vô địch V-League sau đó. Ở Cúp QG, hai đội lọt và trận cuối cùng để giành danh hiệu đầu tiên ở đấu trường này. Hoà 4-4 trên sân Cẩm Phả, lợi thế thuộc về Hà Nội FC nhưng ở trận lượt về, họ thua và đứng nhìn đối thủ đăng quang ngay trên thánh địa của mình. Ở Cúp QG, hai đội lọt và trận cuối cùng để giành danh hiệu đầu tiên ở đấu trường này. Hoà 4-4 trên sân Cẩm Phả, lợi thế thuộc về Hà Nội FC nhưng ở trận lượt về, họ thua và đứng nhìn đối thủ đăng quang ngay trên thánh địa của mình.

15:16 ngày 29/12/2016 Năm 2016 đánh dấu nhiều niềm vui với Hà Nội FC. Hôm mới đây, đội bóng thủ đô vừa kỷ niệm 10 năm thành lập. Nhân dịp này, lãnh đạo CLB đã quyết định đổi tên đội bóng từ Hà Nội T&T thành CLB Hà Nội (Hanoi FC), với mục tiêu đưa đội bóng ngày càng trở nên gần gũi, trở thành một biểu tượng mới của bóng đá thủ đô. “Siêu cúp Quốc gia là một trong những danh hiệu danh giá nhất của bóng đá quốc nội. Với Hà Nội FC, chúng tôi luôn muốn vươn lên để đạt được những thành công mới. Đăng quang Siêu cúp là một cột mốc đáng nhớ của đội bóng”-Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội nói.

15:11 ngày 29/12/2016 "Cơ hội chiến thắng được chia đều cho hai đội. Chắc chắn đây là một cuộc đọ sức khó khăn. Vì đá sân khách nên chúng tôi sẽ phải tập trung cao độ“, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh nhận định về trận Siêu Cup 2016.

15:10 ngày 29/12/2016 Các cầu thủ Than Quảng Ninh trong buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước thềm trận Siêu Cup 2016.

15:09 ngày 29/12/2016 Với kinh nghiệm 6 năm dẫn dắt Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng được xem là mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Than Quảng Ninh ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016 giữa đôi bên, diễn ra ngày 29/12 tới. Trong sáu năm cầm quân ở sân Hàng Đẫy, HLV Phan Thanh Hùng đã đem về vô số danh hiệu cho Hà Nội T&T. Trong số đó phải kể đến 2 chức vô địch V.League các năm 2010 và 2013 cùng 1 Siêu cúp Quốc gia năm 2010. Chia tay Hà Nội T&T, ông Hùng tới dẫn dắt Than Quảng Ninh từ hồi đầu mùa giải vừa qua và lập tức đưa đội bóng đất mỏ tiến lên rất mạnh mẽ. Họ cạnh tranh chức vô địch V.League với Hà Nội T&T và chỉ chịu thua ở những lượt trận cuối, nhưng sau đó “gỡ” lại bằng chức vô địch cúp Quốc gia. Than Quảng Ninh đã đánh bại chính Hà Nội T&T sau hai lượt trận chung kết, với kết quả hoà 4-4 trên sân Cẩm Phả, và thắng 2-1 tại Hàng Đẫy. (XEM CHI TIẾT)

CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đều đã có một mùa giải 2016 thành công khi một đội đoạt chức vô địch V.League, đội kia đăng quang cúp Quốc gia.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, cả hai đều đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng để phục vụ cho các tham vọng. CLB Hà Nội vừa qua bổ sung thêm Moses Aloya, từng là cầu thủ quan trọng bậc nhất ở B.Bình Dương trước kia. Hàng thủ của họ cũng có thêm Alvaro Silva, trung vệ từng thi đấu ở La Liga. Các trụ cột của CLB Hà Nội như Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết vẫn đang có phong độ rất tốt. Bên cạnh đó, họ có những gương mặt trẻ tăng cường trong đội hình đang dần chín như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu…Mặc dù ở trận tới vắng Samson, nhưng với việc bổ sung thêm Moses cộng với lực lượng sẵn có, CLB Hà Nội vẫn rất mạnh.Bên kia chiến tuyến, Than Quảng Ninh, lực lượng của họ đã được tăng thêm tiền đạo Patiyo và 1 ngoại binh khác có chiều cao rất tốt. Nội binh của Than Quảng Ninh thêm trung vệ Thanh Hào và tiền vệ Nguyên Sa. Ở SHB Đà Nẵng, Nguyên Sa là một trong những cầu thủ rất quan trọng, chơi đặc biệt hay ở hàng tiền vệ. Nội binh của Than Quảng Ninh có chiều sâu. Ngoài hai cầu thủ trên họ còn Vũ Minh Tuấn, Hải Huy hay trẻ như Quách Tân cũng chơi rất tốt, có tốc độ.Không cần nói quá nhiều về động lực của cầu thủ hai đội bởi chơi ở một trận tranh Siêu Cúp, mỗi bên đều phải tận tâm, tận lực, tập trung tối đa cho cuộc chiến. Mỗi thành viên cũng cần khẳng định được tài năng của mình.HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh một lần nữa muốn chứng minh rằng ông hoàn toàn có thể thành công ở một môi trường khác. Còn HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cũng muốn thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của người anh hôm nay đứng bên kia chiến tuyến.Hơn tất cả, Than Quảng Ninh muốn giành Siêu Cup ngay trong lần đầu tiên góp mặt, qua đó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ ở mùa giải 2017.Còn Hà Nội FC, họ cũng khát khao giữ Siêu Cup ở lại thủ đô vào thời điểm nhiều ý nghĩa.Năm 2016 đánh dấu nhiều niềm vui với Hà Nội FC. Hôm mới đây, đội bóng thủ đô vừa kỷ niệm 10 năm thành lập. Nhân dịp này, lãnh đạo CLB đã quyết định đổi tên đội bóng từ Hà Nội T&T thành CLB Hà Nội (Hanoi FC), với mục tiêu đưa đội bóng ngày càng trở nên gần gũi, trở thành một biểu tượng mới của bóng đá thủ đô.

“Siêu cúp Quốc gia là một trong những danh hiệu danh giá nhất của bóng đá quốc nội. Với Hà Nội FC, chúng tôi luôn muốn vươn lên để đạt được những thành công mới. Đăng quang Siêu cúp là một cột mốc đáng nhớ của đội bóng”-Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội nói.