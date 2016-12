Hà Nội FC vs Than Quảng Ninh (3-3, h2): Gonzalo lập công

16:12 ngày 29/12/2016

"Thay mặt Ban Tổ chức Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2016, gồm báo Tiền Phong và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành đã dành thời gian để dự khán trận đấu và lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong năm mới 2017 đã cận kề.



Chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng của năm 2016 với nhiều niềm vui đồng thời cũng nhiều trăn trở của Bóng đá Việt Nam. Chúng ta cũng sắp bước vào năm 2017 với nhiều hi vọng đặt vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển các lứa tuổi và các câu lạc bộ. Hi vọng và tin chắc trận Siêu Cúp Quốc gia 2016, trận đấu mở màn cho mùa bóng 2017 sẽ sôi nổi, kịch tính và đẹp mắt, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và may mắn cho cả một năm đầy sự kiện trước mắt.



BTC xin trân trọng cảm ơn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT, Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo trận đấu.



Trân trọng cảm ơn Ban Quản lý Sân vận động Hàng Đẫy cùng hai câu lạc bộ Hà Nội và Than Quảng Ninh đã tích cực chuẩn bị cho Siêu Cúp.



Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Vàng Tập đoàn ô tô Trường Hải – THACO và nhà tài trợ Bạc – Tập đoàn HANAKA.



Sau đây, trận Siêu Cup Bóng đá Việt Nam 2016 bắt đầu", Đồng Trưởng BTC giải, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sơn phát biểu khai mạc trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016.