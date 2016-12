Hà Nội FC vs Than Quảng Ninh: So tài đỉnh cao

TPO - Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO, danh hiệu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam, được quyết định bởi cặp đấu Hà Nội FC và Than Quảng Ninh tại sân Hàng Đẫy chiều nay. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đều đã có một mùa giải 2016 thành công khi một đội đoạt chức vô địch V.League, đội kia đăng quang cúp Quốc gia.Chuẩn bị cho mùa giải mới, cả hai đều đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng để phục vụ cho các tham vọng. CLB Hà Nội vừa qua bổ sung thêm Moses Aloya, từng là cầu thủ quan trọng bậc nhất ở B.Bình Dương trước kia. Hàng thủ của họ cũng có thêm Alvaro Silva, trung vệ từng thi đấu ở La Liga. Các trụ cột của CLB Hà Nội như Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết vẫn đang có phong độ rất tốt. Bên cạnh đó, họ có những gương mặt trẻ tăng cường trong đội hình đang dần chín như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu…Mặc dù ở trận tới vắng Samson, nhưng với việc bổ sung thêm Moses cộng với lực lượng sẵn có, CLB Hà Nội vẫn rất mạnh.Bên kia chiến tuyến, Than Quảng Ninh, lực lượng của họ đã được tăng thêm tiền đạo Patiyo và 1 ngoại binh khác có chiều cao rất tốt. Nội binh của Than Quảng Ninh thêm trung vệ Thanh Hào và tiền vệ Nguyên Sa. Ở SHB Đà Nẵng, Nguyên Sa là một trong những cầu thủ rất quan trọng, chơi đặc biệt hay ở hàng tiền vệ. Nội binh của Than Quảng Ninh có chiều sâu. Ngoài hai cầu thủ trên họ còn Vũ Minh Tuấn, Hải Huy hay trẻ như Quách Tân cũng chơi rất tốt, có tốc độ.Không cần nói quá nhiều về động lực của cầu thủ hai đội bởi chơi ở một trận tranh Siêu Cúp, mỗi bên đều phải tận tâm, tận lực, tập trung tối đa cho cuộc chiến. Mỗi thành viên cũng cần khẳng định được tài năng của mình.HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh một lần nữa muốn chứng minh rằng ông hoàn toàn có thể thành công ở một môi trường khác. Còn HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cũng muốn thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của người anh hôm nay đứng bên kia chiến tuyến.Hơn tất cả, Than Quảng Ninh muốn giành Siêu Cup ngay trong lần đầu tiên góp mặt, qua đó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ ở mùa giải 2017.Còn Hà Nội FC, họ cũng khát khao giữ Siêu Cup ở lại thủ đô vào thời điểm nhiều ý nghĩa.Năm 2016 đánh dấu nhiều niềm vui với Hà Nội FC. Hôm mới đây, đội bóng thủ đô vừa kỷ niệm 10 năm thành lập. Nhân dịp này, lãnh đạo CLB đã quyết định đổi tên đội bóng từ Hà Nội T&T thành CLB Hà Nội (Hanoi FC), với mục tiêu đưa đội bóng ngày càng trở nên gần gũi, trở thành một biểu tượng mới của bóng đá thủ đô.

“Siêu cúp Quốc gia là một trong những danh hiệu danh giá nhất của bóng đá quốc nội. Với Hà Nội FC, chúng tôi luôn muốn vươn lên để đạt được những thành công mới. Đăng quang Siêu cúp là một cột mốc đáng nhớ của đội bóng”-Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội nói.