TP - Đội bóng của bầu Đức đang đàm phán với đối tác mới sau khi hợp đồng với nhà tài trợ hiện tại bị cắt ngắn sớm 2 năm so với thời hạn. HA.GL đang hướng tới mùa giải 2017 với nhiều sự chờ đợi.

Hình ảnh nhà tài trợ Nutifood sẽ không còn hiện diện trên áo đấu của HA.GL sau khi hai bên đạt được thỏa thuận kết thúc hợp đồng trước thời hạn 2 năm. Ảnh: VSI

Cuối tháng 9/2013, sau thành công lớn của đội tuyển U19 Việt Nam mà thực chất nòng cốt là các cầu thủ Học viện HA.GL-Arsenal-JMG ở VCK U19 Đông Nam Á, Công ty Nutifood đã ký hợp đồng với thời hạn 5 năm, có giá trị lên tới 20 ty đồng cùng CLB HA.GL. Từ một doanh nghiệp chưa thực sự được nhiều người biết đến, việc gắn tên với đội bóng phố Núi đã giúp thương hiệu của Nutifood trở nên nổi tiếng hơn.

Trong 2 năm sau đó, lứa trẻ của Học viện HA.GL với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…tiếp tục nổi đình đám ở các giải đấu trong cũng như ngoài nước và tới cuối tháng 12/2015, Nutifood tiếp tục ký hợp đồng mới, trị giá 15 tỷ đồng/năm với thời hạn đến năm 2018. Đây là gói tài trợ “khủng” ở V.League, trong bối cảnh các CLB bóng đá ở Việt Nam đều rất khó khăn trong việc tự trang trải chi phí.

Chính vì thế, việc HA.GL và nhà tài trợ Nutifood mới đây chấm dứt hợp đồng sớm 2 năm ít nhiều khiến giới bóng đá xôn xao. Trả lời Tiền Phong hôm qua 30/12, Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh xác nhận thông tin trên. Ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Trong thời gian vừa qua, sự hợp tác giữa HA.GL và Nutifood đã đem lại lợi ích cho cả đôi bên. Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp trong công tác quảng bá thương hiệu, hình ảnh. Hợp đồng kết thúc với sự nhất trí của cả hai”.

Không nêu rõ lý do của quyết định trên, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết HA.GL hiện đang đàm phán với một công ty khác, cũng chuyên kinh doanh sản phẩm sữa. “Về cơ bản chúng tôi đã có kế hoạch chủ động về tài chính cho mùa giải mới. Đến thời điểm hiện tại mọi thứ đều đã hoàn tất. Dĩ nhiên khi có thêm nhà tài trợ, CLB sẽ “rủng rỉnh” hơn”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Hy vọng nhiều ở mùa giải mới

Trước thềm V.League 2017, HA.GL có lẽ là một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất. Lý do bởi sau 1 năm chia tay 3 ngôi sao lớn nhất của đội là Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng, đội bóng phố Núi tới đây sẽ đón sự trở lại của Công Phượng và Tuấn Anh.

Việc vắng 3 gương mặt trên đã khiến sức hút của HA.GL phần nào giảm đi ở V.League 2016. Cộng với việc thành tích của đội chưa ổn định, sau khi Tuấn Anh, Công Phượng hết hạn hợp đồng với FC Yokohama và Mito Hollyhock, bầu Đức đã quyết định đưa cả hai trở về Việt Nam. Đây chắc chắn là tin tức rất vui với giới mộ điệu HA.GL cũng như V.League, vốn đang cần thêm nhiều nét tươi mới sau một mùa giải chỉ cán đích ở mức “an toàn”.

Ông Nguyễn Tấn Anh hôm qua cho biết thêm, HA.GL đã quyết định sẽ giảm giá vé để tạo điều kiện cho một bộ phận CĐV. Cụ thể theo mức giá cũ, vé khán đài A1 là 80.000 đồng; A2 và A3 60.000 đồng; khán đài B 50.000 đồng và C là 40.000 đồng. Ở mùa giải tới, giá vé khán đài C sẽ giảm xuống một nửa, còn 20.000 đồng. “Chúng tôi rất muốn rằng tất cả những người yêu mến HA.GL đều có thể vào sân theo dõi và cổ vũ đội thi đấu. Vì thế sau khi cân nhắc, Ban lãnh đạo CLB đã quyết định giảm giá vé khán đài C để phù hợp hơn với điều kiện kinh tế của một bộ phận người hâm mộ”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Giám đốc điều hành CLB HA.GL Huỳnh Mau cho biết thêm, từ đầu tháng 1/2017, đội bóng sẽ bắt đầu tiến hành bán vé cả mùa giải cho CĐV. Với 1.000.000 đồng, các CĐV sẽ được theo dõi 13 trận đấu của đội tại V.League cũng như ở cúp Quốc gia. Với sự trở về của Tuấn Anh, Công Phượng cùng việc những gương mặt trẻ như Vũ Văn Thanh, Văn Toàn đang ngày một trưởng thành hơn, theo ông Huỳnh Mau, đội bóng phố Núi đang chờ đợi sẽ cải thiện được thành tích trong mùa giải 2017.