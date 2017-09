HAGL có vượt qua được cú sốc SEA Games 29?

Được thi đấu trên sân nhà, nhưng HAGL đang bị đánh giá thấp hơn so với Than Quảng Ninh. Có 2 nguyên nhân chính: tâm lý và thể lực, đều do SEA Games 29.

Về thể lực, HAGL đóng góp tới 6 cầu thủ cho đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29, gồm: Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy và Đông Triều. Trong số này, ngoài Hồng Duy và Đông Triều ít thi đấu, 4 gương mặt còn lại đều phải “cày ải” rất nhiều. Như trường hợp Công Phượng đã phải chơi đủ 90 phút của cả 5 trận đấu tại vòng bảng SEA Games 29.

Với lịch thi đấu dày đặc (khoảng 2 ngày/trận) ở Kuala Lumpur, thể lực các cầu thủ này bị bào mòn là khó tránh.

Ở trận đấu mới đây của đội tuyển Việt Nam với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019, chỉ Công Phượng và Văn Thanh được cho vào sân. Các cầu thủ khác của HAGL đều phải ngồi ngoài, không được thi đấu phút nào. Nguyên nhân cũng vì thể lực không đảm bảo. Trong khi đó, cả 6 cầu thủ trên đều đang là trụ cột ở HAGL.

Về mặt tâm lý, thất bại nặng nề ở SEA Games 29 đã tác động tiêu cực tới các cầu thủ U22 Việt Nam, trong đó có cầu thủ HAGL. Trận thắng nhọc nhằn trước Campuchia được giải thích theo hướng này, bên cạnh các vấn đề về chuyên môn khác. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…được kỳ vọng rất lớn ở SEA Games 29, nhưng rốt cuộc U22 Việt Nam phải chịu một thất bại quá nặng.

Với 2 vấn đề trên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn rõ ràng cần có sự chuẩn bị rất tốt cho HAGL, nếu muốn đội bóng của mình đứng vững trước Than Quảng Ninh. Đội bóng đất mỏ từ lúc được HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đã dần hình thành lối chơi rất ổn định. Phong độ ở mùa giải năm nay của Quảng Ninh lại đang tốt. Trên bảng xếp hạng, Than Quảng Ninh hiện đang đứng thứ 3 với 27 điểm, chỉ kém đội nhì bảng CLB Hà Nội 1 điểm, và đội dẫn đầu FLC Thanh Hoá 6 điểm. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có động cơ lớn để chơi với quyết tâm cao nhất khi gặp HAGL.

Với tương quan giữa đôi bên, một trận hoà trước Quảng Ninh chiều nay có thể xem là kết quả chấp nhận được với đội chủ nhà sân Pleiku.

