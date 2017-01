Sau 2 vòng, HAGL là đội duy nhất chưa có điểm nào và đang đứng ở vị trí cuối bảng. Kết quả ấy chắc chắn làm phiền lòng người yên mến đội bóng phố Núi. Nó như một tiếng chuông báo động đối với thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn ngay ở điểm xuất phát.

HAGL toàn thua sau 2 vòng đấu đầu tiên V.League 2017

Có nhiều nguyên nhân khiến cho HAGL khởi đầu bết bát. Đầu tiên là các đối thủ của họ đã giáp mặt được đánh giá trên cơ so với đội bóng phố Núi. Theo đó, HAGL phải chạm trán với đội đứng thứ ba SHB Đà Nẵng và á quân Hải Phòng của V.League 2016. Dự báo, thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục gặp rất nhiều thách thức trước kỳ nghỉ tết nguyên đán. Bởi 2 đối thủ sắp tới của họ là rất mạnh khi Hà Nội là ĐKVĐ trong lúc, Sài Gòn FC đang chơi rất thăng hoa với 2 trận toàn thắng.Một lý do quan trọng khác nữa xuất phát từ cách tổ chức nhân sự của HAGL. Ở mùa này, họ là đội duy nhất sử dụng cặp tiền đạo nội. Đã phải đương đầu với những hàng công với 2 mũi nhọn ngoại binh nên việc chỉ phải tìm cách để đối phó với các chân sút nội của HAGL không phải quá khó đối với các hậu vệ đối phương.Ở V.League 2017, các đội sử dụng trung vệ ngoại hay cầu thủ ngoại nhập tịch khá nhiều nên không khó để hóa giải những Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh của HAGL. Chỉ tính về thể hình thì những tiền đạo nội của đội bóng phố Núi đã thua thiệt hơn hẳn so với các trung vệ đối thủ nên rất khó để xoay trở tìm kiếm ghi bàn, dẫn đến bế tắc. Khó khăn trong khâu ghi bàn nên chỉ cần bị thủng lưới là HAGL cầm chắc phần thua.Mục tiêu sử dụng tiền đạo nội của HAGL là nhằm tạo nhiều cơ hội cho họ ra sân hướng đến SEA Games 2017. Tuy nhiên, vẫn còn những cách khác để đội bóng phố Núi sử dụng chân sút do mình đạo tạo nên vừa có thể không để đội nhà rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện tại.Chẳng hạn, HLV Nguyễn Quốc Tuấn có thể sử dụng một suất ngoại binh cho hàng công và bố trí một tiền đạo Công Phượng đá cặp cùng “lính đánh thuê” này, trong lúc Văn Toàn dạt ra cánh như ở ĐTQG. Nếu có sự xuất hiện của 1 cầu thủ nước ngoài trên hàng công, hậu vệ đối phương chắc chắn phải canh chừng nhiều hơn. Khi ấy, khoảng trống sẽ được tạo ra cho nội binh nhiều hơn nên cơ hội ghi bàn cũng nhiều hơn.Với cách bố trí đội hình không có chân sút ngoại, HAGL dự báo sẽ còn bế tắc rất lớn trong chặng đường dài phía trước. Phong độ của những Văn Toàn, Công Phượng không tốt thì mọi sự càng trở nên mệt mỏi hơn cho HAGL.