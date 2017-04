Đội bóng phố Núi hạ các vị khách Quảng Nam 1-0 ở vòng 11 V-League chiều 2/4 nhờ một pha làm bàn bị cho là trong thế việt vị.

Quảng Nam phản đối, nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài Hoàng Anh Tuấn về tình huống HAGL làm bàn. Ảnh: Thuỳ Dung.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được tính cho hậu vệ Châu Ngọc Quang. Tuy nhiên, đó là bàn thắng gây tranh cãi.Phút 51, từ quả treo bóng vào vòng cấm, sau một pha lộn xộn, Công Phượng tung cú vô lê cực mạnh bóng qua tay thủ môn Văn Cường và bật xà ngang bật ra đúng chân Ngọc Quang vào lưới. Trong khi phía HAGL mừng bàn thắng may mắn, các cầu thủ Quảng Nam liền bao vây trọng tài biên để phản ứng vì cho rằng Ngọc Quang đã ở trong tư thế việt vị.Sau khi hội ý với các trợ lý, trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Và quyết định này khiến phía Quảng Nam bất bình. "Cầu thủ ghi bàn của HAGL hoàn toàn ở tư thế viêt vị", HLV Hoàng Văn Phúc của đội bóng xứ Quảng nói sau trận đấu. "Trợ lý trọng tài Phan Việt Thái không xử lý được. Ban tổ chức cần xem lại, đây là sai sót về chuyên môn".Trước khi có bàn thắng may mắn, HAGL chơi tốt hơn so với đối thủ. Công Phượng và đồng đội tạo nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng họ đều kết thúc thiếu chính xác, hoặc bị thủ môn đội khách cản phá. Hàng công của HAGL cũng ham rê dắt khi Công Phượng, Văn Toàn chơi thiếu ăn ý. Hai anh này thường dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá, thay vì phối hợp để tìm giải pháp tốt hơn."Tôi hài lòng với kết quả, nhưng lẽ ra các cầu thủ phải dứt điểm tốt hơn. Một số cầu thủ có tư tưởng cá nhân, muốn thể hiện bản thân quá mức. Thời gian tới, ban huấn luyện sẽ điều chỉnh, để hướng cho các em có giải pháp tốt hơn, tránh lối chơi quá cá nhân", HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL phát biểu.Ông này từ chối bình luận tình huống ghi bàn gây tranh cãi của đội nhà: "Về bàn thắng chúng tôi có được, có việt vị hay không thì chỉ có trọng tài mới biết. Từ góc nhìn của tôi, rất khó để xác định. Tôi không nhận xét gì về vấn đề trọng tài".Với chiến thắng này, HAGL đã chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp ở V-League, và vươn lên thứ 10, với 13 điểm. Trong khi đó, trận thua này khiến Quảng Nam lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng