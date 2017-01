TP - Đội bóng phố Núi thua đậm 0-3 trước CLB Hà Nội trong chuyến làm khách trên sân vận động Hàng Đẫy thuộc vòng thứ 3 V.League 2017, diễn ra chiều qua 18/1.

Trong lần đầu mang băng đội trưởng, Công Phượng (giữa) vẫn không giúp được HA.GL tránh được trận thua thứ 3 liên tiếp. Ảnh: VSI

Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của HA.GL ở mùa giải năm nay. Kết quả này khiến cho HA.GL là đội duy nhất ở V.League hiện chưa được điểm nào, đang đứng cuối bảng xếp hạng. Ở hai trận đấu đầu tiên, HA.GL lần lượt thua SHB Đà Nẵng 0-1 và Hải Phòng 1-2.

Trên thực tế, các kết quả trên đều không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Ba đối thủ đầu tiên của HA.GL đều là những đội bóng mạnh ở V.League, trong đó CLB Hà Nội là đương kim vô địch. Ở trận đấu hôm qua, lần đầu tiên tiền đạo Công Phượng được trao băng thủ quân đội bóng. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, Công Phượng đã chơi rất nỗ lực. Tuy nhiên, có vẻ như anh cần thêm thời gian để làm quen với vị trí mới. Các tình huống xử lý bóng của anh vẫn giới hạn ở các pha bóng cá nhân, không tạo được hiệu quả cao.

Các vị trí còn lại trong đội hình HA.GL cũng chơi không nổi bật, một phần có lẽ do đối thủ của họ là CLB Hà Nội thi đấu quá kinh nghiệm. Đội chủ sân Hàng Đẫy không mất quá nhiều sức vẫn kiểm soát được thế trận, tạo cơ hội và ghi bàn. Điểm trội nhất của CLB Hà Nội so với HA.GL hôm qua có lẽ là các “ông tây”. Cả ba bàn thắng của đội bóng thủ đô hôm qua đều do các cầu thủ nước ngoài ghi. Trong số đó, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson lập một cú “đúp” ở các phút 9 và 48, bàn còn lại do Alvaro ghi phút 58.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA.GL cho biết, đội sẽ vẫn tuân thủ chính sách hạn chế sử dụng ngoại binh trong thời gian tới. Theo ông Tuấn, một số vị trí trong đội hình HA.GL như Văn Toàn, Văn Thanh hay Công Phượng cũng thi đấu không đúng phong độ do quá tải. Điều này phần nào tác động tới phong độ của các cầu thủ trên. “Có thể các cầu thủ trẻ, có kỹ thuật cá nhân nên muốn thể hiện mình. Điều này phần nào tạo nên hiệu quả chưa cao. Phong độ của Công Phượng vừa qua không được tốt. Nhưng tôi hy vọng tới đây Phượng sẽ cải thiện được cả phong độ và lối chơi”-HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Ở trận đấu hôm qua, sân vận động Hàng Đẫy còn khá nhiều chỗ trống. Ở vào thời điểm HA.GL gây sức hút mạnh, các chuyến làm khách của đội bóng phố Núi tại Hàng Đẫy đều có lượng CĐV rất đông đảo tới sân. Theo Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh, CLB sẽ có những điều chỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông Tấn Anh cũng nhấn mạnh rằng dù như thế, HA.GL cũng sẽ theo tôn chỉ thi đấu đẹp, cống hiến. “Về cơ bản các cầu thủ HA.GL vẫn còn trẻ. Điều chúng tôi mong đợi nhất là các cháu duy trì được nỗ lực, tăng cường thi đấu để tích lũy kinh nghiệm. Kết quả hiện tại có thể chưa tốt là điều chúng tôi đã được dự báo trước. Dù sao, đội cũng sẽ cố gắng để cải thiện thành tích ở các trận đấu tiếp theo” - ông Nguyễn Tấn Anh nói.

Ở lượt trận diễn ra hôm qua, CLB Thanh Hóa tiếp tục duy trì mạch thắng khi đánh bại Long An 2-1, bất chấp sự vắng mặt của ngoại binh Omar, cầu thủ vừa nhận án treo giò 8 trận của LĐBĐVN (VFF). Kết quả này giúp cho Thanh Hoá vẫn vững ngôi đầu bảng với 9 điểm. Ở trận “derby” TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC đã chịu thua đội bóng cùng thành phố CLB TP Hồ Chí Minh 0-1. Bàn thắng duy nhất của TP Hồ Chí Minh được Victor ghi trên chấm phạt đền 11m. Pha bóng dẫn tới quả phạt đền của TP Hồ Chí Minh là một tình huống gây tranh cãi, quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân đã vấp phải phản ứng rất quyết liệt của các cầu thủ Sài Gòn FC. Kết quả các trận đấu còn lại, Bình Dương đè bẹp Cần Thơ tới 5-1, Đà Nẵng hoà Quảng Nam 1-1 còn SLNA chia điểm 2-2 với Khánh Hòa.