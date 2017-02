TPO - Vụ việc các cầu thủ Long An "đình công" trong trận gặp CLB TP.HCM ở vòng 6 V-League diễn ra trên sân Thống Nhất chiều qua, để phản ứng quyết định của trọng tài, đã xuất hiện trên các báo nước ngoài.

Tờ Mirror đưa hình ảnh kèm chú thích hài hước "Đừng quay lưng lại với tôi!"

Chiều qua, một vụ việc hy hữu đã xảy ra trong trận đấu giữa Long An và TP.HCM trên sân Thống Nhất tại vòng 6 V-League, khi các cầu thủ đội khách đứng yên nhìn đối thủ ghi liền tù tì 3 bàn thắng vào lưới nhà để phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Sự việc diễn ra ở phút 81, khi tỉ số đang là 2-2. Từ pha treo bóng của đồng đội vào khu vực vòng cấm Long An, tiền đạo Dyachenko (TP.HCM) đã ngã sau pha tranh chấp với Hoàng Lâm. Trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư lập tức chỉ tay vào chấm 11m, cho đội chủ sân Thống Nhất hưởng quả phạt đền. Phía Long An, lãnh đạo CLB, BHL và các cầu thủ đã phản ứng rất dữ dội.



Các cầu thủ Long An đã rời sân, ra đứng ở khu vực kỹ thuật khiến trận đấu bị hoãn lại khoảng 10 phút. Sau khi trở lại, các cầu thủ Long An tiếp tục không tham gia tình huống đá phạt đền của CLB TP.HCM mà chỉ để mình thủ môn Minh Nhựt đứng trong khung thành. Tuy nhiên, khi Victor thực hiện cú đá phạt cho CLB TP.HCM, thủ môn Minh Nhựt đã quay lưng lại, thay vì bắt bóng.



Sau khi nhập cuộc trở lại, thay vì thi đấu, các cầu thủ Long An tiếp tục đứng yên để đối thủ dẫn bóng qua, trước khi sút vào khung thành trống, do thủ môn Minh Nhựt đã….bật san-tô hoặc đi ra chỗ khác đứng.



Trong khoảng thời gian còn lại, đôi bên chỉ đá đi đá lại, khiến cho rốt cuộc trọng tài Nguyễn Trọng Thư phải thổi còi cho trận đấu dừng sớm, dù được bù giờ tới 10 phút.

Sự cố đáng xấu hổ được ví như 'hài kịch" tệ hại trên sân Thống Nhất này đã được đưa lên các trang báo nước ngoài. Trang "101greatgoals" giật tít: “Vụ việc điên rồ ở Việt Nam: Đội bóng ngừng chơi để phản đối penalty”, trong đó miêu tả lại toàn bộ sự việc trên, đồng thời đưa cả hình ảnh các cầu thủ “đình công” cùng clip đính kèm theo. “Một sự việc hy hữu đã diễn ra ở giải bóng đá hàng đầu Việt Nam hôm chủ nhật khi các cầu thủ CLB Long An ngừng chơi ở những phút cuối cùng trong trận đấu gặp CLB TP.HCM. Khi đó, trọng tài cho TP.HCM hưởng một quả penalty. Tức giận với quyết định có lợi cho đội chủ nhà, đội khách đã ngừng chơi tập thể. Thủ môn dù vẫn đứng trong khung thành, nhưng lại đứng quay lưng về phía cầu thủ sút phạt. Còn các cầu thủ, sau khi được lệnh vào sân, họ đứng yên để đối thủ tự do sút bóng bay vào lưới", tờ này viết.

Trong khi đó, tờ Euro Sports đăng bài viết với tiêu đề: “CLB Long An ở Việt Nam để đối thủ ghi 3 bàn thắng trong cuộc “đình công” kỳ lạ”."Một trận đấu tại giải VĐQG Việt Nam đã chứng kiến những phản ứng kỳ lạ. Quả penalty mà CLB TP.HCM được hưởng đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía CLB Long An. Khi tỷ số là 2-2 và chuẩn bị bước đến thời gian bù giờ, trọng tài đã thổi một quả phạt đền có lợi cho TP.HCM. Các cầu thủ Long An - đội đội bóng đang nằm ở đáy BXH đã phản ứng quyết liệt. Trên chấm 11m, thủ môn Long An đã quay lưng lại với trái bóng và mặc cho tiền đạo đối phương dứt điểm thành bàn. TP.HCM đã dễ dàng có được 2 bàn thắng ngay sau đó”. Cuối cùng, tờ này chốt lại bằng câu “Thật nực cười”.

Tờ Mirror, tương tự như các tờ trên, miêu tả lại toàn bộ tình huống và cho rằng vụ việc thật “không thể tin được”.