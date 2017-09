HCV lịch sử của nữ võ sĩ Karatedo: Bất ngờ nhưng không phải ăn may

Tối 10/9, chỉ 2 tuần sau SEA Games, VĐV Nguyễn Thị Ngoan đã đoạt tấm HCV lịch sử cho Karatedo Việt Nam ở hạng cân 61 kg tại giải K1 - Premier League tại thành phố Halle/Leipzig (Đức). Đây là tấm HCV thế giới đầu tiên (ở nội dung đối kháng) của Karatedo Việt Nam.

“Đây là tấm HCV lịch sử của Karatedo Việt Nam. Trước đó, chưa từng có võ sĩ nào của Việt Nam vô địch ở nội dung kumite (đối kháng) khi thi đấu tải giải thuộc hệ thống K1 của Karatedo thế giới. Nguyễn Hoàng Ngân từng giành HCV và HCB ở giải vô địch thế giới nhưng ở nội dung kata (quyền biểu diễn)”, Trưởng bộ môn Karatedo-Tổng cục TDTT, ông Vũ Sơn Hà cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Sơn Hà, tấm HCV lịch sử của Nguyễn Thị Ngoan chứa đựng yếu tố bất ngờ nhưng không phải do may mắn.

"Nguyễn Thị Ngoan được đánh giá là một trong những nữ VĐV tiềm năng nhất của Karatedo Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Em từng đoạt HCV giải vô địch trẻ châu Á, 3 lần vô địch giải trẻ Đông Nam Á. Năm ngoái, em cũng đứng thứ 4 giải vô địch thế giới tại Đức.

Ngoan được đầu tư trọng điểm cách đây hai năm và nằm trong kế hoạch xây dựng của bộ môn để chuẩn bị cho SEA Games 29, ASIAD 2018 và tranh suất dự Olympic 2020. Tấm HCV lịch sử của em có phần gây bất ngờ, nhưng không phải do may mắn. Bởi lẽ võ sĩ này đã chứng minh được thực lực trong cả quá trình, đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới người Áo Buchinger Alisa ở bán kết. Tôi đánh giá rất cao thành tích của Ngoan. Tuy nhiên, do võ sĩ này còn quá trẻ, mới 19 tuổi, nên cần tích luỹ nhiều kinh nghiệm và ổn định tâm lý khi thi đấu".

Nữ võ sĩ Karatedo Việt Nam nói gì sau khi đoạt HCV lịch sử? Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan rút ra nhiều bài học sau thất bại ở SEA Games 29 để từ đó chinh phục thành công ngôi vô địch ở giải Karatedo thế giới. Nguyễn Thị Ngoan sinh ra tại Sơn Tây, học karatedo được bảy năm. Sau khi giành tấm HCV lịch sử cho Karatedo Việt Nam, trên trang Facebook cá nhân, Ngoan đã gửi lời cảm ơn đến những người luôn theo sát và đồng hành cùng cô: "Xin cám ơn đến các thầy luôn bên con, cám ơn anh chị em trong đội- những người đi trước chỉ bảo em, cám ơn tất cả mọi người luôn quan tâm và động viên em. Em sẽ cố gắng hơn thế nữa. Xin cảm ơn những lời chúc đã dành cho Ngoan".

Trọng Đạt