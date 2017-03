Các nguồn tin tại Anh tiết lộ, HLV Antonio Conte sẽ chỉ đồng ý ký hợp đồng mới với Chelsea nếu ông chủ Roman Abramovich duyệt chi 200 triệu bảng để ông sắm quân trong Hè này. Abramovich rất muốn “trói” Conte trong bối cảnh Inter đang ra sức lôi kéo ông.

Hợp đồng hiện tại giữa Conte và Chelsea còn thời hạn tới Hè 2019. Nhưng Abramovich đã sớm phải thuyết phục chiến lược gia người Italia ký hợp đồng mới. Thấy bảo vị tỷ phú người Nga muốn “trói” Conte tới tận năm 2021. Abramovich phải sốt sắng như vậy là vì Conte hiện được Inter trải thảm đỏ mời chào. Inter đánh tiếng sẵn sàng trả cho Conte mức lương 10,2 triệu bảng/năm cùng ngân sách rủng rỉnh để mua quân.Dưới sự dẫn dắt của Conte, Chelsea đang băng băng một mình một ngựa dẫn đầu trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League. The Blues bỏ xa 2 đối thủ bám đuổi gần nhất là Tottenham và Man City tới 10 điểm. Abramovich phải sớm lo giữ chân Conte cũng là điều dễ hiểu. Việc Abramovich sẽ phải tăng lương cho Conte (đang nhận 6,5 triệu bảng/năm) không có gì phải bàn cãi.Song chuyện tăng lương không phải ưu tiên hàng đầu của Conte trong cuộc đàm phán giữa đôi bên. Tờ The Times tiết lộ Conte đã ra yêu sách 200 triệu bảng với Abramovich. Đây là ngân sách chuyển nhượng mà Conte muốn có cho Hè này. Conte muốn xây dựng đội hình Chelsea đủ lực để có thể mơ tới chức vô địch Champions League. Đây mới là điều mà Conte coi trọng nhất khi nghĩ tới khả năng tiếp tục gắn bó lâu dài với đội chủ sân Stamford Bridge.Theo nguồn tin kể trên, Conte lên kế hoạch tăng cường ít nhất 4 ngôi sao chất lượng cho Chelsea gồm một tiền đạo, một tiền vệ trung tâm, một trung vệ và một chuyên gia chạy cánh phải. Những mục tiêu này nhằm hoàn thiện hơn nữa sơ đồ 3-4-3 mà Conte đang xây dựng ngày càng nhuần nhuyễn cho The Blues. Một vài cái tên được cho là đang trong tầm ngắm của Conte có thể kể đến các trung vệ Leonardo Bonucci (Juventus), Ben Gibson (Middlesbrough) và các tiền vệ trung tâm Radja Nainggolan (Roma), Arturo Vidal (Bayern).Thêm một lý do nữa để Conte phải quyết liệt ra yêu sách về ngân sách sắm quân với Abramovich là tương lai bất định của 2 trụ cột Thibaut Courtois và Diego Costa. Từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, tiền đạo Costa đã lộ dấu hiệu nhấp nhổm muốn đi trước việc các đội bóng bên Trung Quốc rải tiền tấn mời chào. Còn thủ thành Courtois thì vẫn nằm trong tầm săn đón của Real.