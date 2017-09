HLV đội tuyển Campuchia hy vọng giành điểm trước Việt Nam

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển Campuchia và tuyển Việt Nam hôm nay, khi được hỏi về việc so sánh giữa cầu thủ ngôi sao của đội chủ nhà Chan Vathanaka - cầu thủ được ví như "Messi Campuchia" với Công Phượng - cầu thủ cũng rất hay được so sánh như "Messi của Việt Nam", HLV Leonardo Vitorino của đội tuyển Campuchia cho biết không nên so sánh các cầu thủ này với các siêu sao bóng đá thế giới.“Tôi không hề thích việc mọi người cứ ví cầu thủ như Messi hay siêu sao nào khác. Messi là cầu thủ thiên tài và chỉ có 1 Messi duy nhất trên thế giới. Chúng ta không thể so sánh cầu thủ nào với Messi, kể cả Chan Vathanaka. Campuchia có Chan Vathanaka xuất sắc, còn tuyển Việt Nam có Công Phượng. Họ là những chân sút tốt, nhưng đừng có mang ra so với cầu thủ hàng đầu thế giới. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Đội tuyển Campuchia là một tập thể, tôi đề cao tính tập thể trong đội bóng hơn là ca ngợi một cá nhân”, HLV Leonardo Vitorino nổi nóng.Đánh giá về trận đấu ngày mai, HLV Leonardo Vitorino của tuyển Campuchia thừa nhận đây là trận đấu khó khăn, nhưng Campuchia có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà.“Chúng tôi phải tôn trọng đối phương. Đội tuyển Việt Nam có dàn cầu thủ chất lượng, kết hợp kinh nghiệm và cầu thủ có khả năng ở SEA Games. Chúng tôi vừa có kết quả tốt trước Afghanistan và Trung Quốc. Đặc biệt chúng tôi thi đấu trận này dưới sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà. Với những lợi thế đó, Campuchia sẽ thi đấu tốt và hy vọng có điểm trước tuyển Việt Nam”.Cuối cùng, HLV Leonardo Vitorino cho biết ông không đánh giá cao nhất cầu thủ nào bên phía tuyển Việt Nam, dù trong đội hình có những gương mặt ra nước ngoài thi đấu như Xuân Trường, hay cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu như Văn Quyết…Trong khi đó, cùng tham dự cuộc họp báo với HLV trưởng Vitorino của tuyển Campuchia còn có tiền đạo ngôi sao Chan Vathanaka - cầu thủ được ví như "Ronaldo Campuchia". Chan Vathanaka cho biết: “U22 Campuchia chỉ ghi được 1 bàn ở SEA Games, lại từ chấm phạt đền. Thành tích của U22 Campuchia khá tệ hại nhưng tôi thấy cầu thủ tự tin, dám thể hiện khả năng. Tôi hy vọng Campuchia sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả trong trận đấu ngày mai”.

Theo Dân Trí