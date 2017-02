Ngoài 23 gương mặt được lên tuyển U23 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đang có trong tay bản danh sách gồm rất nhiều cầu thủ tốt cho kế hoạch vòng loại U23 châu Á 2018 cũng như đấu trường SEA Games 29.

Hậu vệ Tấn Tài (trái) chưa được sử dụng nhưng vẫn là cái tên nằm trong kế hoạch HLV Hữu Thắng.

Trong trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sử dụng tối đa quyền thay người khi tung 7 cầu thủ dự bị vào sân. Điều đó cũng có nghĩa, đã có tất cả 18/23 cầu thủ có tên trong đợt tập trung này được nhà cầm quân người Nghệ An thử lửa để từ đó tìm ra những giải pháp tốt cho từng tuyến trong sơ đồ đấu pháp của U23 Việt Nam.Trong số 5 cầu thủ không được thi đấu thì có đến 2 thủ môn và 3 gương mặt còn lại không hề thua kém về mặt chuyên môn so với các đồng đội là tiền đạo Thanh Bình và hai hậu vệ Tấn Tài, Đình Trọng. Cả 3 cầu thủ này đều là những mắt xích quan trọng của các đội FLC Thanh Hóa, Bình Đình, Sài Gòn FC nên về kinh nghiệm lẫn chuyên môn là điều không phải bàn cãi.Tuy nhiên, do U23 Việt Nam mới chỉ đá 1 trận trong chiến dịch hướng đến vòng loại U23 châu Á 2018, SEA Games 29 nên họ chưa có cơ hội thể hiện mình trên đội tuyển. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng vẫn để họ trong chiến dịch chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng diễn ra trong năm nay. Nhà cầm quân 46 tuổi này cho rằng ngoài 23 cầu thủ lên tuyển vừa qua thì còn có hơn 15 cầu thủ nữa nằm trong tầm ngắm của ông ở các đợt tập trung tới.Thực tế, tại đội U19 Việt Nam vừa thi đấu thành công tại VCK U19 châu Á 2016 còn rất nhiều những nhân tố nổi bật như Trọng Đại, Văn Hậu, Trần Thành, Hoàng Nam, Văn Hào, Minh Dĩ,…hay những cầu thủ đang ở độ tuổi 22 đang thi đấu tốt ở V.League và giải hạng Nhất là Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa), Văn Kiên, Thành Chung (Hà Nội FC), A Mít, Trọng Hóa (SHB.ĐN), Ti Phông (Sanna.KH), Thanh Hậu, Minh Vương (HAGL), Tiến Dũng (Viettel),…Đặc biệt, hai cầu thủ đã quá quen thuộc với NHM là tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường cũng tràn đầy cơ hội lên tuyển ở đợt tập trung sau bởi chuyên môn và phẩm chất của họ rất phù hợp với cách xây dựng lối chơi của HLV Hữu Thắng. Nói thế để thấy rằng, nguồn nhân lực cho U23 Việt Nam đang rất dồi dào và có thể khẳng định, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, đã và đang trưởng thành ở các giải đấu quốc nội như hiện tại. Điều đó giúp BHL có rất nhiều cơ hội để sàng lọc nhân sự, chọn ra những gương mặt ưu tú nhất cho đội hình chính.Từ nay đến đợt tập trung vào tháng 5 tới, HLV Hữu Thắng sẽ thường xuyên đi sân, theo dõi các trận đấu ở V.League, hạng Nhất để nắm rõ phong độ của các cầu thủ trẻ và rất có thể đợt tập trung tới đây, số lượng cầu thủ lên tuyển sẽ không dừng ở con số 23 người.