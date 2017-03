TPO - HLV Darren Bazeley của U20 New Zealand tin rằng, ở bảng E, U20 Pháp là đội bóng vượt trội, trong khi đó, U20 Honduras và U20 Việt Nam cũng rất mạnh. Tuy vậy, mục tiêu của ông và các học trò vẫn là giành vé đi tiếp.

HLV Darren Bazeley dè chừng U20 Việt Nam.

So với các bảng đấu tại VCK U20 World Cup 2017, bảng E là bảng dễ thở hơn hẳn. Ở bảng đấu này, chỉ có U20 Pháp – ĐKVĐ của giải U19 châu Âu, là có thực sự vượt trội, trong khi U20 New Zealand, U20 Honduras và U20 Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá trình độ ngang bằng. Trả lời sau lễ bốc thăm, HLV Darren Bazeley của U20 New Zealand cũng tin là như vậy.

“Mọi người nói đây là bảng đấu dễ thở, nhưng tôi không cho là vậy. Chúng tôi phải đối đầu với nhà ĐKVĐ châu Âu, những người có thực lực rất mạnh. Trong khi U20 Honduras và U20 Việt Nam cũng rất đáng gờm. Chúng tôi là chủ nhà của kỳ U20 World Cup gần nhất, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, mục tiêu của U20 New Zealand vẫn là giành vé đi tiếp, giống như 2 năm trước”.

VCK U20 World Cup 2015, U20 New Zealand là chủ nhà và đã kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, trong đó có chiến thắng đậm 5-1 trước U20 Myanmar. Ở vòng 1/8, họ thua U20 Bồ Đào Nha 1-2. Trong khi đó, U20 Honduras cũng là khách quen của các VCK U20 World Cup. Ngoài ra, đội bóng này cũng vừa giành chức á quân tại giải U20 CONCACAF 2017.

U20 Pháp, tất nhiên là có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại tại bảng E. Đội bóng của HLV Francis Smerecki vừa vô địch giải U19 châu Âu 2016, đồng thời sở hữu trong đội hình hàng loạt hảo thủ hiện thi đấu tại Ligue 1. Trong quá khứ, U20 Pháp đã có 4 lần dự VCK U20 World Cup và cả 4 lần ấy họ đều vượt qua vòng bảng. Lần gần nhất dự giải vào năm 2013 (Thổ Nhĩ Kỳ), U20 Pháp thậm chí còn giành chức vô địch.