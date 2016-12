TP - HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, về mặt tổng thể CLB Hà Nội đã chơi tốt, trội hơn Than Quảng Ninh về khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, đội bóng đất mỏ đã chiến thắng một phần nhờ khả năng tận dụng cơ hội tốt và may mắn.

HLV Phan Thanh Hùng

Dự đoán với Tiền Phong trước khi trận Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO diễn ra, HLV Phan Thanh Hùng từng cho rằng, cơ hội giữa Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội là 50-50. Ông Hùng hôm qua nhắc lại nhận định này, đồng thời cho biết đã nghĩ tới khả năng đôi bên cần phân thắng bại trên chấm luân lưu.

“Thực sự CLB Hà Nội đã chơi tốt hơn so với chúng tôi, đặc biệt là ở khả năng kiểm soát bóng. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh đã thắng, một phần nhờ may mắn và phần khác là chúng tôi có Patiyo với Vũ Minh Tuấn dứt điểm quá tốt”-HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội có lối chơi khá giống nhau. Trong 2 ngày tại Hà Nội, Than Quảng Ninh đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lên phương án chiến thuật chi tiết cho trận đấu. Nhưng CLB Hà Nội kiểm soát bóng tốt hơn do đã có lối chơi ổn định trong nhiều năm. Đội bóng thủ đô cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt trong đội hình như Thành Lương, Văn Quyết, Gonzalo hay tân binh Moses Aloya.

HLV Phan Thanh Hùng nói: “Tôi nghĩ rằng không riêng Than Quảng Ninh mà bất kỳ đội bóng nào ở V.League thời điểm hiện tại khi gặp CLB Hà Nội đều khó dám chắc thắng. Đánh bại được họ phải cần rất nhiều nỗ lực và cả may mắn. Theo tôi ở mùa giải 2017, CLB Hà Nội sẽ vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League”.

Cũng theo ông Hùng, Than Quảng Ninh đặt mục tiêu và quyết tâm lớn ở mùa giải 2017. Nhà cầm quân người Đà Nẵng không giấu niềm vui chiến thắng, khi cho biết chức vô địch Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ. Thêm vào đấy, các tân binh của đội như Patiyo hay Nguyên Sa đều cho thấy khả năng hoà nhập nhanh. “Mùa giải này Than Quảng Ninh có sự tăng cường thêm một số vị trí. Chúng tôi biết người hâm mộ Quảng Ninh kỳ vọng nhiều vào đội bóng. Sự ủng hộ của CĐV vừa là động lực, nhưng cũng là sức ép buộc chúng tôi phải nỗ lực hơn. Chức vô địch Siêu cúp sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn”-HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

N.P

Thua trận, CLB Hà Nội vẫn tự tin

Đội bóng thủ đô đặt mục tiêu rất lớn cao trong mùa giải 2017. Thất bại trước Than Quảng Ninh ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia không làm nhụt ý chí của CLB Hà Nội.

Chủ tịch CLB Hà Nội, Nguyễn Quốc Hội

Với việc tăng cường thêm tiền vệ Moses Aloya và trung vệ Alvaro Silva, CLB Hà Nội hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch V.League 2017, cùng việc vào sân ở đấu trường AFC cup. Trận thua trước Than Quảng Ninh là kết quả kém vui đối với đội chủ sân vận động Hàng Đẫy. Lần thứ 3 liên tiếp, đội bóng thủ đô thua trong một trận tranh Siêu cúp.

Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội mặc dù vậy khẳng định, đội bóng sẽ vẫn hướng tới mùa giải mới với quyết tâm cao nhất. Ông Hội hôm qua lên tiếng chúc mừng HLV Phan Thanh Hùng và CLB Than Quảng Ninh, đồng thời khẳng định CLB Hà Nội đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

“Nếu tôi nói không buồn là không đúng, vì một trong những phẩm chất của CLB Hà Nội là luôn hướng tới chiến thắng ở mọi giải đấu. Bóng đá nếu không hướng tới chiến thắng thì không thể đạt được thành công. Nhưng về tổng thể, các cầu thủ CLB Hà Nội đã thi đấu tốt. Điều quan trọng hơn cả danh hiệu là chúng tôi đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đúng nghĩa.

Tôi xin chúc mừng Than Quảng Ninh và anh Hùng vì đã có thêm một danh hiệu danh giá. Cá nhân tôi cho rằng trận thua này sẽ giúp ích cho các cầu thủ CLB Hà Nội, để các cầu thủ có thêm động lực phấn đấu”-ông Nguyễn Quốc Hội nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, trong thời gian tới CLB Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm lối chơi, củng cố các tuyến. Đội đặt mục tiêu chơi nỗ lực ở tất cả các mặt trận, gồm AFC cup, V.League và cúp Quốc gia.

V.P