Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã có thể nở nụ cười bởi U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu mà theo đánh giá chung là không quá nặng.

Phóng viên: Xin ông cho biết đánh giá của mình khi U19 Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Pháp, Honduras và New Zealand?



HLV Hoàng Anh Tuấn: Đây là lần đầu tiên U19 Việt Nam góp mặt ở một VCK U20 World Cup nên mọi thứ sẽ khó khăn. Kết quả bốc thăm khiến tôi hoàn toàn hài lòng. Tất cả các đội dự VCK U20 thế giới đều mạnh nhưng so với 5 bảng đấu kia thì bảng E của U20 Việt Nam là tương đối dễ thở hơn. Hiển nhiên, điều đó không có nghĩa mọi thứ sẽ dễ dàng cho đội bóng trẻ của chúng ta.



Ông có thể đánh giá chi tiết hơn về từng đối thủ của U19 Việt Nam trong bảng đấu này mà trước tiên nói về U20 Pháp?



Rõ ràng, U20 Pháp là đội bóng mạnh nhất của bảng đấu và là ứng cử viên cho chức vô địch. Họ là cường quốc bóng đá, từng vô địch thế giới. Các CLB của họ đều rất mạnh. Đặc biệt, công tác đào tạo trẻ của họ cũng thuộc loại tốt nhất thế giới khi cho ra lò nhiều cầu thủ xuất sắc, góp mặt ở các giải đấu hàng đầu thế giới. Với một nền bóng đá như thế nhì không lý do gì không xếp U20 Pháp mạnh nhất ở bảng đấu này.



Với hai đối thủ còn lại thì sao?



U20 New Zealand có lối chơi tương đối giống Australia. Mà U20 Việt Nam từng thua U20 Australia đến tỷ số 1-5 ở U20 Đông Nam Á diễn ra vào năm ngoái tài Hà Nội. Đó là bài học mà các cầu thủ chúng ta phải học thuộc. U20 Honduras là đối thủ khá xa lạ nên chúng tôi cần có thêm thời gian để đánh giá. Họ không có tên tuổi nhưng không thể đánh giá U20 Honduras yếu.

Nền bóng đá của các nước ở khu vực Bắc – Trung Mỹ và Caribe khá tốt, khác hơn so với chúng ta nên phải hết sức cẩn thận. Theo quan sát của tôi thì New Zealand và Honduras có lối chơi tương đồng với các đội châu Âu khi thiên về bóng dài, bổng. Tất nhiên, muốn phân tích kỹ điểm mạnh yếu của đối thủ thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm thông tin về họ mới có cái nhìn xác thực hơn.

Rơi vào bảng đấu được cho là tương đối dễ thở, vậy theo ông, cơ hội của U20 Việt Nam tại vòng bảng U20 thế giới 2017 sẽ như thế nào?



Chúng ta phải tôn trọng đối thủ, không thể đánh giá cao đội này và xem nhẹ đối thủ kia. U20 Việt Nam dành sự tôn trọng cho các đội nhưng tự tin sẽ cống hiến hết mình. Muốn thực hiện được điều gì thì trước tiên, phải làm việc hết sức cật lực trên sân tập mới có hy vọng để đạt được. Ở thời điểm này, chúng ta đừng đi xa quá khi đặt mục tiêu là giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu hay 1 suất cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất để vào vòng đấu loại trực tiếp.



Nhưng chắc hẳn, ông cũng phải đặt ra cái đích nào đó cho các học trò sau khi đã biết kết quả bốc thăm của VCK U20 World Cup 2017?



Tham dự VCK U20 World Cup 2017 là chúng ta xác định, giới thiệu hình ảnh bóng đá và con người Việt Nam. Thế nên, mục tiêu của tôi là yêu cầu các học trò phải cống hiến hết mình để ghi lại dấu ấn. Hiển nhiên, bóng đá đẹp không thể đi kèm kết quả xấu được. Mọi thứ sẽ đẹp hơn nếu như U20 Việt Nam chơi đẹp và thu về kết quả tốt.



Chúng ta đã biết danh tính của các đối thủ, vậy thì, công việc của ông trong những ngày tới là gì?



BHL sẽ đánh giá lại thực lực của mình xem mạnh – yếu chỗ nào và nghiên cứu những điểm tương tự của đối thủ để có thể có những bài tập chuyên môn hợp lý. Tôi nhấn mạnh, U20 Việt Nam muốn chơi tốt thì phải làm việc hết sức cật lực. U20 Việt Nam có 6 tuần để hoàn thiện chính mình trước khi gặp đối thủ đầu tiên là U20 New Zealand vào ngày 22/5. Đây là trận quyết chiến của chúng ta, bởi nó quyết định sự thành bại của chặng đường phía trước.



Xin cảm ơn ông và chúc đội thành công!