HLV Wenger bị CĐV nhà ghét nhất tại Ngoại hạng Anh

Qua ba vòng đầu mùa giải mới, tỷ lệ ủng hộ HLV Arsene Wenger tụt xuống đáy với chỉ 5% CĐV tin rằng ông đang làm tốt nhiệm vụ.

Thống kê đó đến từ Voice of the Fans (chuyên mục trên tờ The Sun dành cho các CĐV), được thực hiện sau thảm bại 0-4 của Arsenal trên sân Anfield cuối tuần qua. Điều này có nghĩa là cứ 20 CĐV Arsenal, lại có 19 người không hài lòng với nhà cầm quân người Pháp. Ngoài ra, cũng có tới 20% người hâm mộ “Pháo thủ” cho rằng Wenger xứng đáng bị sa thải.

Wenger mới gia hạn hợp đồng với Arsenal đầu tháng sáu vừa qua, giúp ông ở lại Emirates cho đến mùa hè 2019. Quyết định này vấp phải muôn vàn chỉ trích từ người hâm mộ Arsenal, vì họ mất quyền tham dự Champions League 2017-2018, lần đầu tiên kể từ mùa 1997-1998.

Chiến lược gia đã có 21 năm chèo lái con thuyền Arsenal đứng cuối bảng danh sách về tỷ lệ ủng hộ dành cho các HLV của 20 đội Ngoại hạng Anh. Ở chiều ngược lại, không bất ngờ khi David Wagner của Huddersfield dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ lên tới 99%. Đội tân binh đang trải qua khởi đầu tại Ngoại hạng Anh như mơ với bảy điểm cùng vị trí thứ ba.

Huddersfield vẫn chưa để thủng lưới sau ba trận, cũng như Man Utd. “Quỷ đỏ” ghi tới 10 bàn và toàn thắng ba trận đầu tiên – thành tích đưa Mourinho lên vị trí thứ hai trong danh sách những HLV được ủng hộ (96%). Jurgen Klopp và Antonio Conte đồng xếp thứ sáu với 87% ủng hộ. Trong khi đó, Pep Guardiola chỉ được 66% người hâm mộ thừa nhận, dù Man City đang giữ vị trí thứ tư.

Tỷ lệ ủng hộ các HLV ở Ngoại hạng Anh.

Theo Vnexpress