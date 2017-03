TPO - Ngày 17/3, giải FLC Faros Golf Tournament 2017 đã chính thức khởi tranh tại sân golf FLC Samson Golf Links, quy tụ hơn 1.200 golfer tham gia tranh tài.

Đây là giải golf thường niên lần thứ 3 do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tổ chức. Giải sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 17 đến ngày 19/3, tại sân FLC Samson Golf Links thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa). Giải năm nay lập kỷ lục về số người chơi với hơn 1.200 golfer và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, đại diện doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước tham gia.

FLC Faros Golf Tournament 2017 được chia thành 5 bảng đấu, trong đó có 3 bảng dành cho golfer nam, 1 bảng dành cho golfer nữ và 1 bảng dành cho các golfer muốn giữ quyền nghiệp dư (amateur). Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 bộ cup, trong đó có 7 bộ cup cho 7 buổi thi đấu, 1 bộ cup cho bảng nữ, 1 bộ cup cho bảng dành cho golfer muốn giữ quyền nghiệp dư, 1 giải Best Gross tính chung cho cả 3 ngày thi đấu, cùng các giải kỹ thuật.

Ngoài việc lập kỷ lục về số người chơi, giải năm nay cũng ghi nhận số tiền thưởng kỷ lục với tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới hơn 40 tỷ đồng, bao gồm xe ôtô hạng sang, thẻ hội viên VIP tại hệ thống sân golf FLC, phiếu quà tặng nghỉ dưỡng tại các resort thuộc Tập đoàn FLC, tài trợ của golfer Tống Xuân Vương cho 50 giải hole-in-one (HIO), mỗi giải 20.000 USD, với tổng giá trị là 1.000.000 USD (khi nào 50 golfer được HIO mới cất bảng trên sân).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Như Tuấn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros - Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Với thời tiết rất ủng hộ trong không khí se se lạnh của vùng biển xứ Thanh, chúng tôi tin rằng đây là một cơ hội của hơn 1.200 golfer cùng giao lưu, học hỏi, xây dựng và thắt chặt các mối quan hệ tốt đẹp".

Sân golf FLC Samson Golf Links - nơi diễn ra FLC Faros Golf Tournament 2017 - là sân golf 18 hố dạng links do Nicklaus Design thiết kế, với cách bố trí độc đáo của các hố golf, vị trí hướng biển, gió biển, tạo nên những thách thức chưa từng có. Sân từng ghi dấu ấn ở các giải golf: FLC Golf Championship 2015, AMD Golf Challenge 2015 và Faros Golf Tournament 2016. Đây cũng chính là sân đã mang lại cho golf thủ Phạm Vĩnh Hà cú Hole In One ở hố số 3, rinh về giải thưởng có tổng trị giá lên đến 85.000 USD trong mùa giải 2016.