TP - Trường hợp được nhắc tới ở đây là VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Lệ Dung. Kiếm thủ từng đoạt vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016 (Brazil) hiện vẫn đang phải tập duy trì ở Bệnh viện thể thao dù đã có quyết định cho đi chữa trị chấn thương ở nước ngoài từ năm 2016. Do bị đau, Lệ Dung hiện không thể thi đấu và cũng chưa có kế hoạch mới cho tương lai.

Lệ Dung (trái) ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 28. Sau hơn nửa năm có quyết định đi điều trị chấn thương, Lệ Dung vẫn chưa thể lên đường do “vướng thủ tục”. Ảnh: VSI.

Chấn thương của VĐV Lệ Dung được nhắc tới từ sau Olympic Rio de Janeiro 2016 (Brazil), giải đấu cô đoạt 1 suất cho bộ môn đấu kiếm Việt Nam. Thời điểm trên, Lệ Dung được thông báo bị tổn thương sụn chêm. Lệ Dung đã rất cố gắng, nhưng sau đó chỉ dự thêm được giải Vô địch Đông Nam Á hồi tháng 9/2016 ở Singapore rồi nghỉ hẳn.

Với chấn thương của Lệ Dung, nếu chữa trị tại Việt Nam, cơ hội hồi phục được dự đoán là 50-50. Trong khi đó ở Singapore, với điều kiện y học tốt hơn, triển vọng hồi phục hoàn toàn của Lệ Dung là rất lớn. Tuy nhiên, kinh phí để điều trị tại Singapore lớn, lên tới trên dưới 600 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của cô.

Sau rất nhiều lần đề xuất nguyện vọng, cũng như được báo chí “nhắc”, cuối năm 2016 ngành thể thao đã có quyết định cho Lệ Dung đi trị thương tại Singapore. Kinh phí do Bệnh viện thể thao Việt Nam chi trả.

Mọi chuyện tưởng đã xong xuôi nhưng nào ngờ tới thời điểm hiện tại, tức hơn nửa năm từ khi thông tin Lệ Dung bị chấn thương được nhắc tới, tay kiếm cự phách của Việt Nam vẫn đang phải…chờ.

“Em có hỏi thì được giải thích là quyết định cho đi điều trị chấn thương năm ngoái quá gấp, nên không kịp thực hiện trong năm 2016. Qua năm nay thì nguồn kinh phí trên không sử dụng được nữa, phải chờ quyết định khác. Em cũng không hiểu cụ thể như thế nào, nhưng hiện tại thì phải chờ vậy”-Lệ Dung cho biết.

Được biết sau Thế vận hội 2016, Lệ Dung đã được HLV và chuyên gia động viên thi đấu tiếp “vì vẫn còn khả năng”. Bản thân cô cũng xác định hoàn toàn có thể chịu đau để thi đấu thêm tại SEA Games 2017 (Malaysia). Nhưng sau khi có quyết định trị thương, Lệ Dung đã chuẩn bị tinh thần để được ra nước ngoài chữa trị. Cô cũng bị loại khỏi danh sách VĐV chuẩn bị cho SEA Games 2017. “Thực ra em vẫn nhớ việc thi đấu lắm. Lâu lâu buồn lại lên đấu với các em trong đội cho vui. Nhưng để đấu thực sự thì giờ không thể được, vì rất đau”-Lệ Dung cho biết. Theo Lệ Dung, cô hiện vẫn đang tập duy trì tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nhưng kế hoạch cụ thể ra nước ngoài chữa thương thì vẫn chưa có.

Thực tế đầu năm 2017, khi bị báo chí chất vấn về tiến độ chữa thương cho Lệ Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cũng giải thích việc này bị chậm trễ do vấn đề thủ tục. Trả lời Tiền Phong hôm qua, ông Phấn cho biết do “vừa đi học về” nên chưa nắm được tình hình. “Vừa qua họp tiểu ban y học thì một loạt trường hợp VĐV bị chấn thương trong đó có Lệ Dung đã được nhắc tới. Trường hợp Lệ Dung do thủ tục nên có bị chậm trễ. Tới đây Tổng cục TDTT sẽ có ý kiến yêu cầu Bệnh viện Thể thao nhanh chóng xem xét để giải quyết”- ông Trần Đức Phấn cho biết.

Một quan chức Bộ môn Đấu kiếm (Tổng cục TDTT) nói với Tiền Phong, Bộ môn đã có định hướng cho Lệ Dung chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên đây là kế hoạch lâu dài, trước mắt cô cần chữa trị chấn thương, sau đó phải theo học tiếp các lớp HLV.

“Thực tế một VĐV có thể thi đấu rất giỏi, nhưng làm công tác huấn luyện thì lại kém. Giữa hai công việc này, tính chất rất khác nhau. Lệ Dung đã có nhiều đóng góp cho đấu kiếm Việt Nam, trình độ chuyên môn tốt nên chúng tôi cũng muốn hướng Dung thành nguồn HLV cho đấu kiếm. Nhưng việc này cần có quá trình”-quan chức trên cho biết.

Tuy nhiên theo Lệ Dung, cô hiện chưa nhận được thông báo chính thức nào về việc này. “Ở đội các chú, các anh cũng tạo điều kiện cho em rất nhiều, nhưng chuyện đó chắc còn lâu mới tới nên hiện tại em cũng chưa được nói. Tạm thời em cũng muốn mình chữa trị dứt điểm chấn thương, rồi sau đó sẽ tính”-Lệ Dung cho biết.