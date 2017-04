Chân sút người Thuỵ Điển cho rằng Jose Mourinho không có lỗi trong việc Man Utd không thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. "Đơn giản là cầu thủ chúng tôi không đủ tốt để có thể đứng ở vị trí số một”, Zlatan Ibrahimovic lên tiếng.

Ibrahimovic khẳng định Mourinho vẫn giữ nguyên được khát khao chiến thắng. Ảnh: Reuters

“Jose Mourinho đã làm hết những gì có thể với đội hình ông ấy có. Thậm chí là 200% sức lực. Đơn giản là cầu thủ chúng tôi không đủ tốt để có thể đứng ở vị trí số một”, Zlatan Ibrahimovic lên tiếng trước trận đấu trên sân của Sunderland hôm nay 9/4.Đến Old Trafford, Mourinho được cấp gần 200 triệu đôla để chiêu mộ cầu thủ. Tuy nhiên, Man Utd vẫn chưa gặt hái được thành công trở lại tại Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” hiện đứng thứ sáu với 54 điểm, kém ngôi đầu của Chelsea 21 điểm. Bản thân Ibrahimovic rất buồn lòng với vị trí hiện tại của đội bóng.“Dù có lọt vào top bốn thì tôi vẫn thấy không hài lòng. Lần gần nhất tôi không giành Cup ở giải vô địch quốc gia là năm 2012, khi Milan về nhì. Tôi không quen với việc đội bóng của mình xếp sâu thế này trên bảng điểm”, chân sút người Thuỵ Điển cho hay.Trong 13 năm gần đây, Ibrahimovic giành 11 chức vô địch quốc gia, cùng với sáu CLB khác nhau là Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và Paris St-Germain.Ibrahimovic cũng kêu gọi ban lãnh đạo Man Utd chi tiền để tăng cường nhân sự trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất, HLV Mourinho than phiền ông thiếu một “sát thủ vòng cấm”. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay nếu Chicharito còn ở Old Trafford, Man Utd đã có thêm chừng 20 bàn.