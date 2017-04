Rất có thể gương mặt khắc khổ và hình ảnh Ibrahimovic ôm chặt lấy cái đầu gối của mình đêm thứ Năm vừa qua là kỉ niệm cuối cùng mà siêu sao người Thụy Điển để lại tại Old Trafford.

Cuối tuần trước Marcus Rashford ghi bàn mở ra thắng lợi tuyệt đẹp của Man Utd trước Chelsea. Giữa tuần, vẫn Rashford là tác giả bàn quyết định giúp “Quỷ đỏ” vượt qua Anderlecht để dự BK Europa League.



Và 2 pha lập công cực kỳ quan trọng của Rashford đều được thực hiện khi tài năng trẻ này đảm nhiệm vai trò trung phong vào thời điểm siêu sao Zlatan Ibrahimovic không hiện diện trên sân. Trận thắng Chelsea, Ibra chỉ vào sân ở cuối hiệp 2. Trận thắng Anderlech, Ibra dính chấn thương ở phút 90, 17 phút trước khi Rashford lập công.



Trước Anderlecht, Ibra xuất trận với thể trạng không thực sự ổn. Và anh cũng không có được một màn trình diễn tốt cho tới khi nỗ lực bật nhảy hứng bóng của tiền đạo người Thụy Điển cùng pha tiếp đất không chuẩn khiến anh gục ngã trên thảm cỏ xanh Old Trafford.



Chấn thương (dây chằng chéo đầu gối chân phải) của Ibra không hề đơn giản như những gì mà Luke Shaw mô tả ngay sau trận thắng Anderlecht rằng tiền đạo người Thụy Điển vẫn có thể đi lại trong phòng thay đồ. Theo thông tin mới nhất từ phòng y tế của Man Utd, Ibra có thể sẽ phải nghỉ hết năm 2017.



Ở một vài fanpage của Man Utd, gần như ngay lập tức xuất hiện những bình luận ác ý nhằm vào Ibra với đại ý rằng, chấn thương của Ibra đến… thật đúng lúc vì giờ “Quỷ đỏ” đã có 1 Rashford hiệu quả hơn hẳn ở vị trí trung phong.



Đúng là Rashford đang cho thấy sự thăng tiến vượt bậc sau nhiều tháng chống chọi với áp lực và hoài nghi thời Jose Mourinho. Nhưng chắc chắn không thành viên nào của “Quỷ đỏ”, không CĐV Man Utd chân chính nào chờ đơi một chấn thương như thế đến với Ibra.

Bởi cho tới thời điểm hiện tại, Ibra, chính anh chứ không phải bất kì ai, mới là sự khác biệt lớn nhất giữa một Man Utd đang hướng tới danh hiệu thứ 3 trong mùa và những Man Utd đầy thất vọng 3 năm đầu thời hậu Sir Alex Ferguson.



35 tuổi, cho tới trước khi dính chấn thương nặng đêm thứ Năm, Ibra đã là số 1 của Man Utd ở rất nhiều hạng mục. Không ai chơi nhiều trận và nhiều phút hơn anh. Không ai ghi nhiều bàn hơn anh. Không ai tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn như anh.



19 bàn bằng chân phải, 2 bàn bằng chân trái, 7 từ đánh đầu. 22 bàn trong khu vực cấm địa, 6 bàn ngoài vòng 16m50. Anh đảm nhiệm vai trò đá phạt đền và hầu như mọi tình huống đá phạt hàng rào ở cự ly 30m đổ lại. Một chân sút siêu hạng và ghi những bàn thắng siêu hạng.



Không phải lúc nào, với Man Utd, Ibra cũng chơi với phong độ tốt nhất. Nhưng sự hiện diện của anh trên sân tạo ra thứ xung lực mạnh mẽ, tác động tích cực lên toàn đội. Ibra là người tạo ra một chuẩn mực mới cho lối chơi của Man Utd mùa này sau những năm dài ủ dột. Anh là “Vua sư tử”. Mà “sư tử thì bất tử” như chính anh tuyên bố với BT Sport, cách đây hơn 1 tháng.



Chấn thương nặng của Ibra có thể khiến việc thương thảo HĐ giữa anh và Man Utd rẽ sang một khúc cua mới mà không ai dám chắc kết quả sẽ như thế nào. Nhưng Man Utd, trước mắt sẽ phải đối mặt với tháng cuối cùng của mùa giải – tháng quyết định thành bại trong năm đầu tiên của Mourinho tại Old Trafford mà không có “Vua sư tử”.



Phía trước Man Utd-không-Ibra là 7 vòng đấu Premier League và tối đa 3 trận tại Europa League (trong trường hợp họ vượt qua Celta Vigo để dự chung kết). Ibra vắng mặt nhưng tinh thần Ibra là thứ mà các đồng đội trẻ của anh cần phải giữ thật chặt để vượt qua nghịch cảnh.



Đấy là điều Ibra mong đợi, dù rất có thể gương mặt khắc khổ và hình ảnh anh ôm chặt lấy cái đầu gối của mình đêm thứ Năm vừa qua là kỉ niệm cuối cùng mà siêu sao người Thụy Điển để lại tại Old Trafford.



Ai biết ngày sau ra sao nhưng Ibra, ở tuổi 35, trong mùa giải đầu tiên (và cũng có thể là duy nhất) tại Old Trafford đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Sứ mệnh của người mở đường giúp Man Utd tìm lại ánh hào quang xưa cũ…

