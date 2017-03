TPO - Nguồn tin từ The Sun cho hay, Zlatan Ibrahimovic chỉ đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với M.U nếu nhận được mức lương mới vào khoảng 300.000 bảng/tuần, tức ngang bằng với Wayne Rooney và cao hơn Paul Pogba.

Mùa giải càng đi về cuối, người hâm mộ, lãnh đạo cũng như Ban huấn luyện M.U càng có lý do để lo lắng về tương lai của Zlatan Ibrahimovic. Đến thời điểm này, chân sút này vẫn chưa chịu đặt bút gia hạn với “Quỷ đỏ”. Nếu không có động thái tích cực, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải đứng nhìn “cây săn bàn” của mình ra đi theo dạng tự do vào hè 2017.

Phải chăng Zlatan Ibrahimovic không muốn tiếp tục gắn bó với M.U? Không hẳn như vậy, chân sút 35 tuổi này muốn ở lại sân Old Trafford thêm một vài năm nữa, nhưng phải có những biệt đãi rõ ràng, cụ thể ở đây là lương bổng. Theo nguồn tin từ The Sun, Zlatan Ibrahimovic sẽ chỉ đặt bút gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với M.U nếu được tăng lương từ 260.000 bảng/tuần lên thành 300.000 bảng/tuần.

Nếu được đồng ý, Zlatan Ibrahimovic sẽ qua mặt Paul Pogba, người nhận lương 280.000 bảng/tuần, để sánh ngang với Wayne Rooney, trở thành 1 trong 2 người nhận lương cao nhất tại “Quỷ đỏ”. Cũng cần nói thêm rằng, kết thúc mùa này, Rooney gần như chắc chắn sẽ ra đi, vậy nên nếu được lãnh đạo M.U chấp thuận, Ibra thậm chí còn có thể vô đối tại CLB về lương bổng.

Cách đây ít ngày, người đại diện của Ibra, siêu cò Mino Raiola đã gửi lời cảnh báo tới lãnh đạo M.U khi tiết lộ, đang có nhiều đội bóng tại Mỹ và Trung Quốc sẵn sàng trải thảm đỏ chào mời thân chủ của mình với mức lương siêu khủng. Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh, Ibra vẫn ưu tiên ở lại “Nhà hát” để có thêm được nhiều danh hiệu hơn nữa.

Trong khi đó, thông tin trên tờ Guardian thì cho hay, trong tuần tới, khi mà Premier League tạm nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia, lãnh đạo M.U và Ibra sẽ ngồi lại vào nhau để đàm phán về hợp đồng mới. Hiện Ibrahimovic đang là chân sút số 1 của “Quỷ đỏ” với 26 bàn thắng tính trên mọi đấu trường mùa này.