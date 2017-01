Năm 2016 với Mourinho chẳng có nhiều niềm vui. Thậm chí, những gì tạo nên tên tuổi cho Người đặc biệt cũng bị rơi rụng trong năm hạn này.

2016 là năm đầu tiên Jose Mourinho đón năm mới bên gia đình, trong căn hộ trị giá 3 triệu bảng ở trung tâm thủ đô London. Nhưng Mourinho chẳng coi đó là niềm vui. Bởi ông thất nghiệp. Và phải chăng vì khởi đầu năm mới trong tâm trạng u ám như thế nên nó ám cả năm 2016 của nhà cầm quân tự nhận mình là Người đặc biệt.Jose Mourinho đã đón tổng cộng 5 cái Tết ở nước Anh và Tết nào ông cũng xa nhà vì bận rộn chinh chiến. Nhưng Mourinho thích cảm giác này. Nếu tính hiệu suất thì ông chính là HLV thành công nhất trong chặng marathon Giáng sinh, năm mới của Premier League. Cả 5 lần “tham chiến” giai đoạn này, đội bóng của Mourinho chưa bị văng khỏi Top 3.Nhưng chỉ trong vỏn vẹn 1 năm qua, tất cả những gì tạo nên tự tôn, tên tuổi cho Mourinho đều rơi rụng sạch. Tết 2016, Mourinho ngồi lỳ trong căn hộ ở trung tâm thủ đô London, uống champagne với cô vợ Matilde Faria và xem lại một trận quần vợt của Andy Murray. Trước ngày đầu năm mới u ám này đúng 2 tuần, ông bị Chelsea sa thải sau một chặng đường không thể thảm họa hơn (thua tới 9/16 trận gần nhất thời điểm đó).Mourinho chẳng còn lạ lẫm gì với cảm giác bị sa thải. Ông bị các học trò cưng phản bội, ông bị chính những CĐV từng coi ông là thánh sống quay lưng. Trong cơn cùng quẫn, Mourinho đổ lỗi cho tất cả, từ một nữ bác sỹ vô tội, tới các trọng tài, học trò và đỉnh điểm là màn tuyên chiến trực tiếp với chính các CĐV The blues. Mourinho dành một nửa năm 2016 trong trạng thái thất nghiệp. Đầu tháng 2, Mourinho gửi một tâm thư dài 6 trang tự tiến cử với Man United. Động thái này coi như là một lời tuyên chiến dành cho ông thầy cũ Louis van Gaal, người lúc đó đang là thuyền trưởng ở Old Trafford.Sau 3 tháng chờ đợi, rốt cuộc Mourinho cũng có được công việc ông mơ ước ở Man United, dù ngay từ đầu, không nhiều CĐV cho rằng Mourinho thích hợp với vai trò này. Quãng thời gian mua sắm tân binh để chuẩn bị cho mùa bóng mới ở Old Trafford có thể coi là những giây phút bình yên hiếm hoi của Mourinho trong năm 2016 đầy biến động.Thế rồi mùa bóng mới bắt đầu, kéo theo những áp lực mới, còn khủng khiếp hơn thời ông ở Chelsea. M.U thi đấu không thành công và Mourinho là người bị chất vấn nhiều nhất. Bức xúc dành cho HLV người Bồ Đào Nha lên tới đỉnh điểm vào cuối tháng 10 vừa qua.Trên Twitter, rất đông CĐV Man United phát động chiến dịch có tên “Get Mourinho out” (Mourinho biến đi). Sự kiện này kéo theo tới 8.000 lượt theo dõi. Hàng loạt bài viết chỉ trích Mourinho được đăng tải và vào ngày 29/10, Hội chống đối Mourinho quyết định kêu gọi quyên góp để thuê máy bay kéo theo băng rôn gây sức ép đòi Man United sa thải HLV này.Còn ngoài sân cỏ, cuộc sống của ông thầy này cũng chẳng sung sướng gì. Mourinho phải sống trong khách sạn, bất tiện đủ đường. Ông than vãn rằng để tránh khỏi sự soi mói của các CĐV Quỷ đỏ, ông thường xuyên phải gọi thức ăn chuyển thẳng đến phòng, thay vì thong dong ghé những nhà hàng sang trọng ở Manchester dùng bữa. Lời than thở của Mourinho không những chẳng nhận được sự cảm thông nào, mà trái lại còn trở thành lý do để nhiều CĐV tiếp tục chỉ trích ông: Tại sao Mourinho không mua nhà ở Manchester. Phải chăng ông không xác định gắn bó lâu dài với M.U.Nếu không có tinh thần thép và quá trình học cách thích nghi với áp lực, Mourinho hẳn đã gục ngã. Tuy nhiên, cuộc sống của ông trong năm 2016 đích thực là những chuỗi ngày căng thẳng. Từ một HLV quyền lực, từ vị “vua Midas” chạm vào đâu nơi đó hóa thành vàng, chỉ trong vỏn vẹn 1 năm, Mourinho trở thành một ông già khốn khổ, chống chọi đầy cô đơn với chỉ trích, sống cuộc sống tạm bợ, và điều tồi tệ hơn cả là tương lai mịt mờ.