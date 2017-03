TP - Tình thế của Long An bây giờ giống Đồng Tháp của HLV Trần Công Minh mùa trước. Có chăng bên cạnh họ còn có sự đồng hành của XSKT Cần Thơ.

Minh Phương (giữa) đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc chiến giúp Long An trụ hạng. Ảnh: VSI

Chưa bao giờ đội Long An yếu như bây giờ. Những cái tên như Tiến Anh (thủ môn), Thiện Nhân, Tài Lộc, Vũ Em, Nam Anh, Hoàng Lâm, Đình Hiệp, Oseni, Apollon, Văn Nam, Thành Trung… nghe xa lạ với những tên tuổi đang hot trong làng bóng đá Việt Nam.

Thực tế, lực lượng của Long An rất yếu, nhất là khi khoảng trống ở hàng thủ do cựu đội trưởng Quang Thanh để lại quá lớn, trong lúc các ngoại binh của họ được cho là quá yếu không thể kéo toàn đội đi lên được.

Dù rất nỗ lực nhằm tìm một điểm số qua hai trận trên sân nhà Tân An và sân khách Nha Trang, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương của Long An vẫn lực bất tòng tâm khi họ thua 0-3 trước HAGL và thua sít sao Khánh Hòa với tỷ số 0-1. Điều ấy khiến Long An tiếp tục đội sổ ở bảng xếp hạng với 4 điểm sau 8 vòng đấu. Long An rất muốn vượt qua con số 4, bởi 4 điểm hiện nay đang là điểm “tử” (tứ) đầy ám ảnh và xui xẻo. Long An đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng trong mùa giải năm nay.

Điều may mắn là do trận đấu ở vòng 9 gặp Hà Nội trên sân Tân An được dời đến ngày 24/3 mới đá, nên HLV Minh Phương sẽ có khoảng 2 tuần để có thể rà soát, điều chỉnh và lắp ráp lối chơi của đội.

Tân HLV Minh Phương cho biết, những ngày qua anh ngủ rất ít, cứ trằn trọc vì áp lực tâm lý, nhất là khi ở đội bóng đang có quá nhiều việc cần làm để vực dậy trong thời gian tới, trước mắt là định hình một lối chơi ổn định để chặn đà tụt dốc của đội.

Minh Phương khẳng định: “Tôi chịu ảnh hưởng của HLV Calisto nên muốn xây dựng cho Long An lối chơi phòng ngự - phản công, vốn là phong cách đặc trưng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Cái thiếu của tôi là kinh nghiệm nhưng tôi có thể vừa học vừa làm”.

Trợ lý cho Minh Phương là Tài Em, cặp tiền vệ bài trùng dưới thời HLV Calisto. Sau nhiều năm chơi bóng cùng nhau ở Long An, từng giành 2 chức vô địch năm 2005 và 2006 cũng như chơi vô cùng ăn ý ở ĐTQG mà đỉnh cao là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Minh Phương và Tài Em giờ đây lại chia sẻ những khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng của Long An.

Tài Em tỏ ra khiêm tốn: “Tôi không nói trước là Long An sẽ trụ hạng, nhưng chắc chắn toàn đội sẽ chiến đấu và chơi hết mình để trụ hạng. Tất cả các anh em bây giờ đều rất quyết tâm, nhằm bỏ lại mọi thứ không vui sau lưng”.

Nhưng dưới thời HLV Calisto, lúc đó (Đồng Tâm) Long An còn có Minh Phương và Tài Em trụ ở giữa sân để toàn đội dựa vào mà đá, còn bây giờ có ai trong đội Long An hiện tại như Minh Phương và Tài Em lúc trước để HLV Minh Phương xây dựng? Kể cả ở các vị trí khác trong đội cũng đều yếu hơn lúc trước rất nhiều.

Không phủ nhận HLV Nguyễn Minh Phương đang đem lại một luồng sinh khí mới cho đội chủ sân Tân An, nhưng điều đó là chưa đủ khi lực lượng, con người cụ thể thì Long An quá yếu và quá thiếu.

Bởi vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và Long An nói riêng quan tâm nhất hiện nay là: Tân HLV Minh Phương sẽ lèo lái con thuyền Long An vượt qua sóng gió như thế nào?

Chỉ với sự vắng mặt của thủ môn Minh Nhựt và hậu vệ Quang Thanh cũng đã khiến cho HLV Nguyễn Minh Phương đau đầu để tìm cách khỏa lấp. Mà có khỏa lấp hai vị trí này thì Long An vẫn yếu so với mặt bằng V-League. Có lẽ phải đợi đến giai đoạn lượt về, mọi chuyện mới có thể được giải quyết thông qua việc đăng ký và mua cầu thủ mới, nội cũng như ngoại binh.

Liệu có xa quá không để vực dậy một Long An đang sa sút.