TP - 17h hôm nay (7/1), giải bóng đá VĐQG V.League 2017 sẽ chính thức khởi tranh với 3 cặp đấu đầu tiên.

Trên sân nhà Hàng Đẫy, đội chủ nhà CLB Hà Nội sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch trước Than Quảng Ninh. Đây là cặp đấu đầy duyên nợ ở mùa giải 2016. Thua CLB Hà Nội ở cuộc đua Toyota V.League nhưng Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng đã đánh bại chính đối thủ để giành cả cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016.

Ở trận đấu giữa đôi bên chiều nay, cả CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đều sẽ có lực lượng gần như mạnh nhất. Phía CLB Hà Nội, trường hợp chưa chắc chắn là tiền đạo Hoàng Vũ Samson, có thể vắng do vấn đề về sức khoẻ. Hai thất bại liên tiếp của CLB Hà Nội trước Than Quảng Ninh vừa qua đều diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy. Tuy nhiên, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho biết, đội tự tin có thể đánh bại Than Quảng Ninh ở lần đối đầu này. Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cũng tuyên bố, “sẽ không để Than Quảng Ninh đem điểm nào trở về”.

Trong khi đó, HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng tỏ ra rất tự tin trước chuyến làm khách ở Hàng Đẫy. “Tôi luôn khẳng định rằng CLB Hà Nội là đội bóng cực mạnh ở thời điểm hiện tại. Đá với họ lúc nào cũng đều khó khăn. Tuy nhiên bóng đá có nhiều bất ngờ, chúng tôi đã từng thắng họ 2 trận gần đây nên đội rất tự tin. Than Quảng Ninh sẽ tập trung tối đa để giành kết quả tốt nhất”-HLV Phan Thanh Hùng nói.

Ở hai cặp đấu còn lại, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp HA.GL trên sân nhà, trong khi Long An làm khách ở Cần Thơ. Ở mùa giải năm nay, HA.GL hứa hẹn sẽ tiếp tục cuốn hút người hâm mộ tới sân sau khi có sự trở lại của 2 gương mặt nổi bật, được nhiều người yêu mến là tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Công Phượng. Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi còn một loạt gương mặt khác đang trưởng thành hơn sau 2 mùa giải cọ xát ở V.League như Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy…Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh cho biết, HA.GL sẽ phấn đấu từng trận, hướng tới giành kết quả tốt nhất ở V.League 2017.