TPO - Nếu chiến thắng trong trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016 sẽ đưa HLV Phan Thanh Hùng và Than Quảng Ninh chạm những cột mốc mới trong lịch sử.

HLV Phan Thanh Hùng

Qua 17 kỳ Siêu cúp, SLNA và B.Bình Dương đang là hai đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đăng quang. Trong đó, SLNA đăng quang liên tiếp 3 mùa giải từ 2001-2003. B.Bình Dương lập “cú đúp” 2 lần liên tiếp trong cácn năm 2007-2008 và 2014-2015.

Nếu so với 2 CLB trên, thành tích của Than Quảng Ninh là còn khá “nghèo”. Trận đấu với Hà Nội T&T ngày 29/12 tới mới là lần đầu tiên Than Quảng Ninh dự tranh một trận Siêu cúp. Thậm chí nếu so với chính đối thủ là Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh cũng chưa có “cửa” để so bì ở Siêu cúp Quốc gia.

Tuy nhiên, việc giành quyền dự tranh trận Siêu cúp cũng cho thấy một điểm khác, là sự phát triển của Than Quảng Ninh trong những năm vừa qua. Với việc được đầu tư mạnh, 3 năm gần đây Than Quảng Ninh đã có những bước tiến nhảy vọt về chất. V.League 2016, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã cạnh tranh quyết liệt chức vô địch với các đối thủ mạnh ở V.League như Hà Nội T&T, Thanh Hoá hay Hải Phòng, B.Bình Dương.

Thậm chí nếu so với những đội bóng cũng thuộc diện “nhà giàu” như Bình Dương hay Thanh Hoá, phong độ của Than Quảng Ninh mùa giải vừa qua là rất đáng khen ngợi. Cho đến trước lượt trận 24 V.League, Than Quảng Ninh vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng và chỉ chịu mất vị trí số 1 sau trận hoà 2-2 với Thanh Hoá. Đây là trận đấu Than Quảng Ninh mất điểm chỉ do lỗi cá nhân của thủ thành Tuấn Linh.

Nếu đoạt Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016, Than Quảng Ninh sẽ lần đầu tiên ghi danh vào lịch sử chiếc cúp danh giá này. Theo thống kê, trong lịch sử bóng đá Việt Nam, mới chỉ 10 CLB đoạt Siêu cúp, nhưng trong đó một số đã bị “khai tử”, như Thể Công hay The Vissai Ninh Bình.

Với riêng cá nhân HLV Phan Thanh Hùng, nhà cầm quân người Đà Nẵng đang hướng tới một cột mốc mới trong lịch sử. Ông Hùng đã từng cùng Hà Nội T&T đoạt Siêu cúp Quốc gia năm 2010. Nếu ở trận đấu ngày 29/12 tới, Than Quảng Ninh chiến thắng, HLV Phan Thanh Hùng sẽ trở thành HLV đầu tiên của bóng đá Việt Nam vô địch Siêu cúp với 2 CLB khác nhau.

Sáu năm dẫn dắt Hà Nội T&T, ông Hùng lần này sẽ trở về đối đầu với đội bóng cũ ở Hàng Đẫy. Ân tình nhiều, nhưng nhà cầm quân họ Phan ắt đủ chuyên nghiệp để gạt tình cảm xưa cũ, dẫn dắt Than Quảng Ninh hướng tới 1 chiến thắng.