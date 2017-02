HLV Nguyễn Hữu Thắng của U23 Việt Nam tiết lộ việc ông trao băng đội trưởng cho Công Phượng ở trận giao hữu với U23 Malaysia hôm qua, để "giúp Phượng nỗ lực hơn, cũng như cố gắng vượt qua sức ép".

Chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia trong trận giao hữu hôm qua, thầy trò đội tuyển U23 Việt Nam đã "khai xuân" suôn sẻ.Thế nhưng, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho rằng thắng lợi ấy vẫn chưa nói lên được điều gì và vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.Trong cuộc jọp báo sau trận đấu, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ: “Thực tế chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam không quan trọng bằng lối chơi do các cầu thủ của tôi thể hiện và đấy mới là điều tôi quan tâm và cảm thấy vui nhất. Nói thế, bởi tinh thần thi đấu của các cầu thủ, cũng như việc hiểu được lối chơi mà ban huấn luyện muốn truyền đạt đến họ là điều khiến tôi rất hài lòng”.Về lối chơi của các học trò trong đợt tập trung đầu tiên, HLV Hữu Thắng nói thêm: “Trong thời gian ngắn mà đòi hỏi các cầu thủ U23 Việt Nam chơi bật nhả nhuần nhuyễn hơi khó. Điều tôi quan tâm là sự gắn kết trong lối chơi. Trong vài ngày tập trung mà các em đá được như thế này là rất đáng khen. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian và lối chơi chắc chắn sẽ ổn hơn trong những đợt tập trung tới”.Nhận xét về đối thủ U23 Malaysia ở trận giao hữu vừa qua, HLV Hữu Thắng đã bày tỏ: “Như chúng ta đã biết, vì nhiều lý do nên U23 Malaysia đã không thể đưa sang đây lực lượng mạnh nhất. Thế nên rất khó để đánh giá đúng thực lực của họ. Tuy nhiên, họ có không ít cầu thủ chất lượng qua trận đấu giao hữu này”.Trước câu hỏi của phóng viên rằng thắng 3-0, nhưng U23 Việt Nam vẫn còn những hạn chế gì để cần điều chỉnh trong thời gian tới? HLV trưởng đội chủ nhà cho biết: “Chiến thắng là điều khiến chúng ta vui, nhưng thực tế là vẫn còn rất nhiều điểm yếu của U23 Việt Nam bộc lộ qua trận đấu. Tôi luôn nhắc các cầu thủ chơi đơn giản, nhưng đôi lúc họ bị cuốn vào lối đá trên sân nên vẫn chưa thực hiện đúng đấu pháp. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn còn quá nhiều đường chuyền hỏng… Nói chung, U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng đã nói thêm: “Đừng nghĩ thắng U23 Malaysia 3-0 là có thể tự mãn. Thực tế kết quả trận đấu này chưa nói lên điều gì và tôi đang chờ đợi những cuộc so kè với các quân xanh mạnh hơn để có nhiều phép thử cho lực lượng của mình”.Lý giải về việc trao chiếc băng đội trưởng cho Công Phượng, HLV trưởng Hữu Thắng tiết lộ: “Thực tế trong đội U23 Việt Nam có 3 cầu thủ xứng đáng mang băng đội trưởng là Duy Mạnh, Tiến Dũng và Công Phượng. Tuy nhiên, sau khi trao đổi và phân tích cùng các đồng nghiệp trong BHL, tôi đã quyết định trao băng đội trưởng cho Phượng, dù Phượng chưa phải là cầu thủ thi đấu tốt nhất trong thời gian qua, nhưng tôi trao trách nhiệm ấy để giúp Phượng nỗ lực hơn, cũng như cố gắng vượt qua sức ép. Cuối cùng cậu ấy đã làm được để có bàn thắng trong trận đấu. Bên cạnh đấy tôi cũng muốn nói thêm về ban cán sự của đội U23 Việt Nam, vì ngoài chuyên môn đội trưởng và đội phó còn phải chỉnh chu và làm gương trong lối sống để đồng đội noi theo”.Cũng tại cuộc họp, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chia sẻ rằng những đợt tập trung tới vào đầu tháng 5 và tháng 7 chắc chắn sẽ có một số thay đổi về nhân sự, và ông hy vọng sẽ không bỏ sót bất cứ gương mặt tài năng nào. Cũng trong trận đấu vừa qua HLV Hữu Thắng đã đánh giá rất cao “cậu út” Quang Hải khi bày tỏ: “Quang Hải là một cầu thủ trẻ của tuyển U19, nhưng trận đầu tiên khoác áo cầu thủ U23 Hải đã chơi rất tốt và tôi rất hài lòng về sự thể hiện của cậu ấy”.