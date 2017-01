TP - Đội bóng phố Núi là CLB duy nhất ở V.League chưa được điểm nào sau 3 lượt trận đầu tiên của mùa giải 2017. HA.GL đang chôn chân ở đáy bảng xếp hạng với những khó khăn chất chồng.

HA.GL (trái) trắng tay sau 3 lượt trận đầu là hệ quả của việc không có một chân sút đẳng cấp trên hàng công như đối thủ Hà Nội (phải), bên cạnh dàn nội binh trẻ tuổi chưa dày dạn kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: VSI

Nếu bình tĩnh nhìn lại, kết quả 3 trận đấu đầu tiên chưa đến mức là thảm họa với HA.GL, đội có tuổi đời trong nhóm trẻ nhất ở V.League. Lý do, cả 3 đối thủ của đội bóng phố Núi đều là những CLB mạnh ở V.League. Trong số này gồm đương kim vô địch CLB Hà Nội và Á quân Hải Phòng. Đội còn lại, SHB Đà Nẵng cũng thuộc nhóm mạnh, và vừa đầu tư lực lượng khá nhiều trước mùa giải năm nay. Rất ít đội bóng nào ở V.League, dù thuộc nhóm đầu, có thể chắc thắng khi chạm trán 3 đội bóng kể trên.

Việc HA.GL thua SHB Đà Nẵng và Hải Phòng lần lượt với cách biệt tỉ số tối thiểu 0-1 và 1-2 là chấp nhận được, xét ở tương quan lực lượng. Họ chỉ thua đậm nhất (0-3) khi đối đầu với đương kim vô địch CLB Hà Nội ở lượt trận thứ 3 diễn ra mới đây. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Cần nhớ, CLB Hà Nội trong 8 mùa giải vừa qua đã có tới 3 lần vô địch, 4 lần Á quân, một thành tích ổn định ít đội bóng nào ở Việt Nam có được.

Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần chuyên môn, HA.GL vẫn đang có khá nhiều vấn đề cần giải quyết. Ngoại binh là điểm yếu dễ nhìn thấy nhất. Do chính sách ưu tiên dùng quân trẻ của bầu Đức, HA.GL thua sút hẳn so với các đội bóng khác về ngoại binh. Trận thua đậm 0-3 trên sân Hàng Đẫy, cả 3 bàn thắng của CLB Hà Nội đều được ghi bởi các chân sút ngoại, với một cú “đúp” của tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson và bàn còn lại do Alvaro ghi. Phía HA.GL trong khi đó, tiền vệ Ideguchi dù thu hồi bóng khá tốt, nhưng là chưa đủ để gánh cả khu vực trung tâm của HA.GL. Trung vệ Mobi Fehr tương tự, không được đánh giá cao nếu so với những ngoại binh chất lượng khác ở V.League. CLB Hà Nội đã chơi một trận cực nhàn, nhưng vẫn kiếm đủ 3 điểm trước HA.GL nhờ kinh nghiệm và sự xuất sắc của các ngoại binh.

Qua hai mùa giải ở V.League, lối chơi của HA.GL cũng không còn lạ lẫm với những đội bóng khác. HLV trưởng một số đội bóng ở V.League cho biết, họ rất dễ để triệt tiêu các điểm mạnh của HA.GL như khả năng kiểm soát bóng, đồng thời khai thác triệt để những điểm yếu để giành chiến thắng. Hiệu suất ghi bàn thấp của HA.GL ở 3 trận đầu tiên phần nào cho thấy sự bế tắc trong tấn công. Lối chơi bị “bắt bài”, HA.GL hiện lại không có những nhân tố thực sự xuất sắc để có thể tạo nên đột biến. Các gương mặt nổi bật nhất của HA.GL đều đang gặp vấn đề. Họ vắng tiền vệ Xuân Trường đang thi đấu cho Gangwong United ở K-League, tiền vệ Tuấn Anh bị chấn thương chưa lành, trong khi Công Phượng vẫn trượt dài phong độ sau một mùa giải dự bị ở Mito Hollyhock. Văn Thanh và Văn Toàn, như thừa nhận của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, có dấu hiệu quá tải do vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc.

Trên thực tế, nhiều trong số những vấn đề trên từng được chỉ ra với HA.GL từ mùa giải trước. Tuy nhiên, có khắc phục được hay không lại là câu chuyện khác. HA.GL dường như đang bế tắc trong việc giải quyết những hạn chế của đội bóng bởi vướng quá nhiều thứ ở thời điểm hiện tại. Đơn cử như ngoại binh, để thuyết phục được bầu Đức thay đổi quan điểm sử dụng cầu thủ vào lúc này ắt là câu chuyện không dễ dàng.