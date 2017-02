TP - Chiều 19/2, CLB Long An chọn cách bỏ sân để phản đối quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở trận đấu với CLB TP Hồ Chí Minh.

Thủ môn Minh Nhựt quay lưng không bắt bóng khi Victor thực hiện cú sút phạt từ chấm 11m. Các cầu thủ Long An phản ứng quyết định của trọng tài bằng cách bỏ sân mặc cho đối phương ghi bàn. Ảnh: VSI.

Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 6 V.League 2017 diễn ra trên sân Thống Nhất, cả Long An và TP Hồ Chí Minh đều đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Sự việc diễn ra ở phút 81, khi tỉ số đang là 2-2. Từ pha treo bóng của đồng đội vào khu vực vòng cấm Long An, tiền đạo Dyachenko (TP Hồ Chí Minh) đã ngã sau pha tranh chấp với Hoàng Lâm. Trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư lập tức chỉ tay vào chấm 11m, cho đội chủ sân Thống Nhất hưởng quả phạt đền. Phía Long An, lãnh đạo CLB, BHL và các cầu thủ đã phản ứng rất dữ dội.

Các cầu thủ Long An đã rời sân, ra đứng ở khu vực kỹ thuật khiến trận đấu bị hoãn lại khoảng 10 phút. Sau khi trở lại, các cầu thủ Long An tiếp tục không tham gia tình huống đá phạt đền của CLB TP Hồ Chí Minh mà chỉ để mình thủ môn Minh Nhựt đứng trong khung thành. Tuy nhiên, khi Victor thực hiện cú đá phạt cho CLB TP Hồ Chí Minh, thủ môn Minh Nhựt đã quay lưng lại, thay vì bắt bóng.

Sau khi nhập cuộc trở lại, thay vì thi đấu, các cầu thủ Long An tiếp tục đứng yên để đối thủ dẫn bóng qua, trước khi sút vào khung thành trống, do thủ môn Minh Nhựt đã….bật san-tô hoặc đi ra chỗ khác đứng.

Trong khoảng thời gian còn lại, đôi bên chỉ đá đi đá lại, khiến cho rốt cuộc trọng tài Nguyễn Trọng Thư phải thổi còi cho trận đấu dừng sớm, dù được bù giờ tới 10 phút. Phía Long An, Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm và HLV Ngô Quang Sang đã lên tiếng chỉ trích trọng tài. Ông Võ Thành Nhiệm tuyên bố, trọng tài “có vấn đề” chứ không phải do năng lực yếu kém. Theo HLV Ngô Quang Sang, Long An không chấp nhận cách điều hành trận đấu của trọng tài Thư. “Bóng đá Việt Nam muốn phát triển được thì phải loại bỏ những trọng tài như thế ra khỏi đời sống bóng đá”-ông Ngô Quang Sang tuyên bố.

Điều đáng nói, toàn bộ màn “bi hài kịch” trên diễn ra khi trên sân vận động Thống Nhất hôm qua có sự hiện diện của cả Trưởng BTC giải V.League Nguyễn Minh Ngọc. Ngồi cạnh ông Ngọc là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Võ Quốc Thắng. Bầu Thắng từng là Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An (Long An hiện nay), và ông Võ Thành Nhiệm là em trai.

Thiếu chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng khán giả

Trả lời Tiền Phong tối qua, Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc cho biết, CLB Long An đã hành xử rất thiếu chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng khán giả ở tình huống nói trên. “Theo quan sát của chúng tôi, Hoàng Lâm đã có động tác vung tay tác động vào Dyanchenko, trước khi tiền đạo này ngã xuống. Tuy nhiên chưa bàn đến chuyện đúng sai của trọng tài, tôi cho rằng phản ứng của Long An là rất khó chấp nhận. Phản ứng của họ là rất thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khán giả trên sân”-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, hậu vệ Quang Thanh của Long An đã liên tục xúi thủ môn Minh Nhựt không bắt bóng ở tình huống Victor sút phạt penalty. Anh đồng thời sau đó cũng phản ứng trên sân tiêu cực như các đồng đội ở CLB Long An. Ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết hiện BTC giải đang chờ BTC trận đấu cung cấp đầy đủ hồ sơ, trước khi báo cáo Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) để có hình thức xử lý đối với CLB Long An. “Tôi cho rằng đối với trường hợp của Long An, cần phải có hình thức xử lý nghiêm và quyết liệt. Nếu CLB nào cũng phản ứng như họ thì cuộc chơi chung của các đội bóng sẽ bị ảnh hưởng”-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Với việc thua CLB TP Hồ Chí Minh 2-5, CLB Long An hiện đứng cuối bảng xếp hạng với 4 điểm sau 6 trận đấu. Kể từ sau khi chia tay HLV H.Calisto, đồng thời không được đầu tư mạnh như trước, CLB Long An đã rơi vào nhóm các đội yếu ở V.League, thường xuyên đứng cuối bảng xếp hạng mỗi mùa giải.