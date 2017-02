TP - Ngày 21/2, Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã ra án phạt đối với CLB Long An do sự cố bê bối trong trận đấu của đội bóng này với Tp Hồ Chí Minh trên sân vận động Thống Nhất hồi cuối tuần trước.

Đội trưởng Huỳnh Quang Thanh vẫn tỏ ra vui vẻ trong buổi tập sáng 21/2 tại Bến Lức, Long An, trước khi nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF. Ảnh: T.Vũ

Do phản đối quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Nguyễn Trọng Thư phút 81 trận đấu trên, thủ môn Minh Nhựt dưới sự xúi giục của đồng đội, đã quay lưng không bắt pha phạt đền do tiền đạo Victor (Tp Hồ Chí Minh) thực hiện. Sau đó, các cầu thủ Long An tiếp tục đứng yên để cầu thủ TP Hồ Chí Minh ghi thêm 2 bàn. Ở cả hai tình huống này, Minh Nhựt hoặc lộn san-tô hoặc đi ra khỏi khung thành. Vụ việc gây ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông trước nước và quốc tế, theo đánh giá đã làm tổn hại hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Sáng qua (21/2), CLB Long An vẫn cho đội tập luyện bình thường, nhưng không khí khá trầm lắng trước án phạt từ LĐBĐVN (VFF) treo lơ lửng trên đầu. Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, người viết đơn từ chức từ hôm 20/2 sau khi lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, đã được HĐQT Công ty cổ phần bóng đá Long An chấp thuận. Thay thế vị trí của ông Nhiệm đến hết giai đoạn lượt đi V.League 2017 là ông Nguyễn Môn. Long An trước đó ra án phạt cấm thi đấu 3 trận đối với thủ môn Minh Nhựt. Trả lời báo chí hôm qua, cả thủ môn Minh Nhựt và trung vệ Huỳnh Quang Thanh đều lên tiếng nhận lỗi, đồng thời mong muốn được VFF tạo cơ hội sửa sai.

Án phạt đối với CLB Long An rốt cuộc được VFF công bố vào 21h tối qua, sau nhiều tiếng đồng hồ nghị án. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, dù xác định tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, nhưng VFF vẫn cân nhắc để ra phát quyết đủ sức nặng, đồng thời đảm bảo duy trì sự ổn định của giải đấu.

Theo đó, thủ môn Minh Nhựt và trung vệ Huỳnh Quang Thanh đã bị cấm thi đấu 2 năm, phải nộp phạt lần lượt 10 triệu đồng và 15 triệu đồng. Minh Nhựt bị xác định có phản ứng, làm gián đoạn trận đấu, không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐVN, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của CLB khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cùng bị nghị án như trên, trung vệ Huỳnh Quang Thanh còn mắc lỗi xúi giục cầu thủ khác (ở đây là Minh Nhựt) có hành vi phi thể thao.

Dù đã từ chức, ông Võ Thành Nhiệm vẫn bị phạt 20 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn 36 tháng. Theo Ban Kỷ luật VFF, ông Nhiệm mắc lỗi phản ứng, kích động cầu thủ làm gián đoạn trận đấu, không tôn trọng quyết định của trọng tài, gây thiệt hại đến danh dự, uy tín của LĐBĐVN, bóng đá Việt Nam; vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của CLB khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. HLV trưởng CLB Long An Ngô Quang Sang cũng bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức 36 tháng vì lỗi tương tự (không mắc lỗi kích động cầu thủ), kèm mức phạt tiền 15 triệu đồng. CLB Long An bị cảnh cáo, phạt 100 triệu đồng khi để xảy ra sự cố trên.

Long An (tiền thân là CLB Đồng Tâm Long An), trong quá khứ từng vô địch V.League, là một trong những đội bóng mạnh ở giải VĐQG. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, “Gạch” thường xuyên chật vật ở nhóm cuối do không duy trì được mức độ đầu tư cao như trước. Sau lượt trận thứ 6, “Gạch” hiện đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm. Hồi cuối năm ngoái, đội đã bỏ tên nhà tài trợ, chỉ còn mang tên Long An.

Hôm qua, CLB Long An cũng đã ra quyết định cách chức HLV trưởng của ông Ngô Quang Sang. Nguồn tin chưa xác tín nói đội đang có ý định mời trở lại cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam H.Calisto. Với án phạt từ VFF, chặng đường phía trước của Long An tại V.League sẽ càng trở nên khó khăn hơn.