Memphis Depay đã được Man United bán hạ giá cho Lyon. Đó có thể là cơ hội để cầu thủ người Hà Lan bắt đầu lại từ đầu và cứu vãn sự nghiệp đang có nguy cơ xuống vực. Nhưng rõ ràng đó là một thất bại cho đội bóng, cũng như cho chính anh.

Memphis Depay đến Man United được kỳ vọng bao nhiêu thì ra đi lặng lẽ bấy nhiêu

Quá nhiều bài học đắt giá từ quá khứ đã khiến người ta buộc phải nhìn những cầu thủ từng đoạt ngôi Vua phá lưới ở Hà Lan với con mắt dè chừng. Nhưng khi Memphis Depay, Vua phá lưới Eredivisie trong màu áo PSV mùa 2014/15, tới Old Traffard, các CĐV của Man United vẫn không thể ngừng được việc đặt vào anh những kỳ vọng to lớn. Họ được nghe quá nhiều điều tốt đẹp về anh, lại được chứng kiến anh tỏa sáng ở World Cup 2014, giải đấu mà Depay được dẫn dắt bởi người sau đó đưa anh về, Louis van Gaal. Đội bóng thì cụ thể hóa sự kỳ vọng của họ bằng cách trao cho anh chiếc áo số 7.Những ngày đầu tiên thật ngọt ngào. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những tít báo kiểu “M.U đã tìm được số 7 đích thực tiếp theo” sau những màn trình diễn “ra mắt” ấn tượng của Depay, mà đỉnh cao là cú đúp trong trận đấu với Club Bruge trong trận lượt đi vòng loại Champions League. Nhưng “tuần trăng mật” không kéo dài được mãi. Sau nửa mùa, Depay bắt đầu mất vị trí chính thức. Và anh khép lại mùa giải bằng việc bị loại khỏi danh sách tham dự trận chung kết FA Cup.Có nhiều nguyên nhân dẫn tới cú trượt dài của Depay. Khách quan, anh xuất hiện ở Old Trafford vào thời điểm đội bóng vẫn đang phải vật lộn tìm sự ổn định với Van Gaal. Áp lực đòi anh phải tỏa sáng và đóng vai người hùng là quá lớn và quá gấp gáp. Nhưng những người hiểu Depay thì cho rằng vấn đề xuất phát từ chính anh nhiều hơn. Anh đến Man United trong khi chưa thực sự sẵn sàng để thích nghi với môi trường khắc nghiệt đã “dìm chết” không biết bao nhiêu ngôi sao này. Và khi mọi chuyện xấu đi, anh đã phản ứng rất tệ.Thay vì nỗ lực hơn trên sân tập, Depay lại sa đà vào những thói xấu ngoài sân. Anh lên tiếng trên các mạng xã hội nhiều hơn là trên các sân bóng. Anh cũng thường xuyên được lên trang nhất của các báo, nhưng không phải vì những màn trình diễn chói sáng, mà vì thói quen lái những chiếc xe hơi đắt tiền và mang những bộ quần áo lòe loẹt. Anh còn bị bắt gặp khi đang hút cần, khỏe răng giả bọc vàng, và check-in ở những địa chỉ xa xỉ bất kỳ khi nào có cơ hội. Van Gaal, Ryan Giggs và nhiều trụ cột của Man United đã cố gắng khuyên bảo anh, nhưng bất thành.Depay, cuối cùng, đã tự điền tên mình vào danh sách những nạn nhân của chiếc áo số 7 ở Old Trafford. Nói theo nghĩa đen thì anh đã trở thành nạn nhân của sự kỳ vọng, tiền bạc và cái bẫy tâm lý mà việc được trao số áo huyền thoại ấy mang tới. Mùa này, Depay đã bắt đầu có những động thái thức tỉnh. Anh chăm chỉ hơn trên sân tập, và bớt ồn ào hơn ở ngoài sân. HLV Jose Mourinho cũng nhận ra sự thay đổi đó. Vấn đề là, ông không thể cho anh ra sân nhiều hơn. Tính cạnh tranh ở vị trí mà Depay ưa chơi là quá lớn.

Một sự thức tỉnh muộn màng cho giấc mơ của Depay ở Old Trafford. Nhưng hy vọng là vẫn còn sớm cho tương lai của anh.